Kiedy powstanie wiadukt nad przejazdem kolejowym w Laskowicach? Pojawiła się szansa

2025-12-10, 16:40 Marcin Doliński/Redakcja

Na konferencji rozmawiano o budowie wiaduktu w Laskowicach, wzdłuż DW272/fot. Marcin Doliński

Na przejazd pociągów czeka się tam nawet 30 minut. Mieszkańcy Laskowic koło Świecia domagają się budowy wiaduktu drogowego, który znacznie skróciłby czas przejazdu i usprawniłby ruch w tym miejscu.

Na konferencji związanej z potencjalną budową wiaduktu przekazano, że może on powstać już za trzy lata. - Powiat świecki i gmina Jeżewo czekały 50 lat na stworzenie bezkolizyjnego wiaduktu - mówi posłanka Iwona Karolewska. - Bardzo nam zależy, żebyśmy wspólnymi siłami PLK, samorządu województwa, powiatu i gminy przyspieszyli tę inwestycję i żebyśmy złożyli wniosek już w najbliższym naborze programu skrzyżowań dwupoziomowych. Przy montażu finansowym strony rządowej oraz samorządów lokalnych, za trzy lata moglibyśmy się cieszyć bezkolizyjnym ruchem na trasie Laskowice - reszta powiatu - dodała. Na potrzebę budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w tym miejscu wskazał również radny sejmiku Tadeusz Pogoda. - Będę opowiadał się za tym, aby ten wariant, o którym pani posłanka Iwona Karolewska mówiła, był realizowany - mówił.



Przez dobę przejeżdża tam 160 pociągów i prawie 3 tysiące samochodów.