Dwa samorządy wybudują ścieżkę pieszo-rowerową w Borach Tucholskich. Połączy Świecie i Laskowice
Gminy Jeżewo oraz Świecie połączyły siły, by wspólnie stworzyć ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 272. Poprawi bezpieczeństwo i wpłynie na promocję turystyczną powiatu świeckiego.
Ścieżka między Świeciem nad Wisłą a Laskowicami w gminie Jeżewo będzie miała sześć kilometrów długości. - Będzie to atrakcja nie tylko dla mieszkańców naszej gminy - mówi Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.
Włodarz przyznaje również, że ścieżka powinna poprawić bezpieczeństwo wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 272. - Ścieżka pieszo-rowerowa będzie budowana wzdłuż niebezpiecznej, wąskiej drogi wojewódzkiej, która jest bardzo mocno obciążona ruchem kołowym pojazdów - mówi. - Jest zaprojektowana tak, żeby w przyszłości wpiąć się w wiadukt kolejowy - dodaje Maciej Rakowicz.
Ścieżka będzie miała dwa i pół metra szerokości, a na skrzyżowaniach zostanie doświetlona. W środę burmistrz i wójt podpiszą umowy na unijne dofinansowanie tej inwestycji.