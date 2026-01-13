Dwa samorządy wybudują ścieżkę pieszo-rowerową w Borach Tucholskich. Połączy Świecie i Laskowice

2026-01-13, 19:03  Marcin Doliński/Redakcja
Przy tej drodze powstanie ścieżka pieszo-rowerowa/fot. Marcin Doliński

Gminy Jeżewo oraz Świecie połączyły siły, by wspólnie stworzyć ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 272. Poprawi bezpieczeństwo i wpłynie na promocję turystyczną powiatu świeckiego.

Ścieżka między Świeciem nad Wisłą a Laskowicami w gminie Jeżewo będzie miała sześć kilometrów długości. - Będzie to atrakcja nie tylko dla mieszkańców naszej gminy - mówi Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.

Włodarz przyznaje również, że ścieżka powinna poprawić bezpieczeństwo wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 272. - Ścieżka pieszo-rowerowa będzie budowana wzdłuż niebezpiecznej, wąskiej drogi wojewódzkiej, która jest bardzo mocno obciążona ruchem kołowym pojazdów - mówi. - Jest zaprojektowana tak, żeby w przyszłości wpiąć się w wiadukt kolejowy - dodaje Maciej Rakowicz.

Ścieżka będzie miała dwa i pół metra szerokości, a na skrzyżowaniach zostanie doświetlona. W środę burmistrz i wójt podpiszą umowy na unijne dofinansowanie tej inwestycji.

Relacja Marcina Dolińskiego

