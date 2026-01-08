W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

2026-01-08, 11:35 Marcin Doliński/Redakcja

Paweł Knapik zaprasza kreatywnych mieszkańców powiatu świeckiego do zgłaszania pomysłów w ramach Banku Inicjatyw/ fot. Starostwo Powiatowe w Świeciu

- Pomysły mogą być naprawdę bardzo różne, prosimy się nie wstydzić. Mówcie nam o wszystkim, co chodzi wam po głowie, bo jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy - zapewnia Paweł Knapik, starosta powiatu świeckiego.

Do Banku Inicjatyw w powiecie świeckim mogą trafić wydarzenia sportowe, społeczne, kulturalne czy historyczne. To sposób na promocję regionu i aktywizację mieszkańców.



- Wachlarz tych propozycji jest bardzo szeroki: od sportu, poprzez tradycje aż po kulturę czy gotowanie - mówi Paweł Knapik, starosta powiatu świeckiego. - Inicjatywy mogą być naprawdę bardzo różne i prosimy się nie wstydzić. Mówcie o wszystkim, co chodzi wam po głowie. Jesteśmy bardzo otwarci na nowe rozwiązania - podkreśla.



Pracownicy starostwa zapraszają stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, wszystkich mieszkańców, by dzieliły się pomysłami na wydarzenia. W zamian mogą dostać pomoc przy ich organizacji.



- Ta pomoc może być różnego rodzaju: jesteśmy w stanie sfinansować wydarzenie, możemy pomóc w jego promocji, wesprzeć organizację różnych zadań technicznych czy zakup nagród lub pucharów dla uczestników, ale też przekazać organizatorom gadżety promocyjne powiatu - wyjaśnia Paweł Knapik.





Propozycje można zgłaszać do 22 stycznia, więcej informacji jest na stronie internetowej powiatu świeckiego.

Pytać o szczegóły można też dzwoniąc pod numerem telefonu 52 56 83 165 lub wysyłając maila na adres: bankinicjatyw@csw.pl.