Polska jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie. Paweł Olszewski: Będzie jeszcze gorzej [Rozmowa Dnia]

Polska należy do państw najbardziej narażonych na cyberataki. Jakich zagrożeń jest najwięcej? Jakie są cele? Jaki wpływ na cyfrowe bezpieczeństwo kraju mają zachowania obywateli w sieci? O tym w poniedziałkowej „Rozmowie Dnia” z wiceministrem cyfryzacji Pawłem Olszewskim.

Gość „Rozmowy Dnia” wymienił najczęstsze zagrożenia występujące w sieci. - To różnego rodzaju ataki, próby wyłudzenia danych, wyłączenia usług, kradzieży, szyfrowania - mówi Paweł Olszewski. - W zasadzie nie ma obszarów, w których służby specjalne obcych krajów bądź przestępcy nie próbują wykorzystać podatności zarówno tych technicznych, jak i psychologicznych - dodał.



Wiceminister cyfryzacji przyznaje, że Polska jest jednym z najczęściej atakowanych cybernetycznie krajów na świecie, a ma być jeszcze gorzej. - Na koniec listopada mieliśmy już ponad 200 tysięcy ataków. Spokojniej nie będzie, przygotowujemy się na zwiększoną liczbę incydentów - mówi.



Paweł Olszewski przyznaje też, że na bezpieczeństwo cyfrowe Polski składają się zachowania każdego użytkownika Internetu. - Każdy z nas ma w kieszeni telefon, a tam różnego rodzaju portale społecznościowe, fejkowe strony, które mają na celu w sposób świadomy wprowadzić użytkowników w błąd i wywołać odpowiednie postawy społeczne - mówi wiceminister cyfryzacji.



Cała „Rozmowa Dnia” dostępna jest poniżej.



