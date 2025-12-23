Ul. Wojska Polskiego w Świeciu zostanie przebudowana. Pierwszy etap prac w przyszłym roku

2025-12-23, 06:39  Marcin Doliński/Redakcja
Ul. Wojska Polskiego w Świeciu zostanie przebudowana. Powstanie nowe rondo, ścieżki pieszo-rowerowe i miejsca parkingowe/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Nowe rondo, ścieżki pieszo-rowerowe i miejsca parkingowe - tak ma wyglądać przebudowana ulica Wojska Polskiego w Świeciu, która stanowi główną arterię miasta.

Pierwszy, najtrudniejszy etap prac ma się zacząć już w przyszłym roku - informuje starosta świecki Paweł Knapik. - To kluczowy odcinek z naszego punktu widzenia. Chodzi o obszar od byłego Hotelu Cukrowni do ulicy Gimnazjalnej. Dotyczy budowy nowego ronda w ciągu ulicy Wojska Polskiego, który będzie łączył ulicę Armii Krajowej z Wojska Polskiego. Dzięki temu będzie można dojechać od Przechowa do centrum miasta alternatywną trasą - dodał.

Pojawią się m.in. ciągi pieszo-rowerowe, pieszo-jezdnia oraz nowe miejsca parkingowe. Cała inwestycja ma kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Pierwszy etap prac ma potrwać 2 lata.

