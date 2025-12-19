Jest tymczasowy areszt i zarzuty dla obcokrajowca, który napadł dwie kobiety niedaleko Świecia

2025-12-19, 17:32 Marcin Doliński / Redakcja

Do zdarzenia doszło w Lnianie podczas marszu nordic walking. / Fot. ilustracyjna, Pixabay

Do zdarzenia doszło kilka dni temu podczas spaceru z kijkami w gminie Lniano.

Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna miał zaatakować jedną z kobiet przewracając ją na ziemię.



- Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 27-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do innej czynności seksualnej - informuje młodszy aspirant Małgorzata Frukacz z KPP w Świeciu. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.