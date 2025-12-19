Jest tymczasowy areszt i zarzuty dla obcokrajowca, który napadł dwie kobiety niedaleko Świecia
Do zdarzenia doszło kilka dni temu podczas spaceru z kijkami w gminie Lniano.
Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna miał zaatakować jedną z kobiet przewracając ją na ziemię.
- Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 27-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do innej czynności seksualnej - informuje młodszy aspirant Małgorzata Frukacz z KPP w Świeciu. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.