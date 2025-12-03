Aż 19 przestępstw seksualnych wobec dziewczynek. Mieszkaniec Pomorza i Kujaw z zarzutami

Mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego usłyszał zarzut 19 przestępstw seksualnych Zdjęcie ilustracyjne/ Akcja CBZC/fot. cbzc.policja.gov.pl
Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (Podlaskie) skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 23-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego podejrzanego o dziewiętnaście przestępstw seksualnych popełnionych przez Internet, na szkodę dziewcząt w wieku od 12 do 15 lat. Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Prokuratura poinformowała we wtorek, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi województwa kujawsko-pomorskiego podejrzanego o przestępstwa seksualne. Śledztwo w jego sprawie rozpoczęło się w 2024 roku.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zgłosili do prokuratury rodzice małoletniej mieszkanki powiatu suwalskiego. Poinformowali, że mająca poniżej 15 lat córka zaczęła korespondować przez Internet z nieznajomym chłopakiem. Ten nakłonił córkę do przesyłania filmów z jej nagim wizerunkiem. Prokuratura ustaliła, że nieznajomy to 23-letni mężczyzna, który domagał się od małoletniej kolejnych filmów. Groził, że rozpowszechni w sieci istniejące filmy. Został zatrzymany we wrześniu 2024 roku. W jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, gdzie zabezpieczono telefony komórkowe, nośniki pamięci i komputery.
Prokuratura ustaliła, że w podobny sposób podejrzany nawiązał kontakt z kilkunastoma małoletnimi dziewczynkami w wieku od 12 do 15 lat, z różnych części kraju. Podejrzany inicjował z małoletnimi dziewczętami kontakt przez internet i przesyłał im treści pornograficzne. Ponadto nakłaniał je do nagrywania filmów z ich nagim wizerunkiem i dotykania intymnych części ciała. Następnie żądał od ofiar kolejnych filmików, szantażując rozpowszechnieniem posiadanych już nagrań.
Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przedstawiła podejrzanemu 19 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych, nękania i grożenia. Z uzyskanej opinii psychiatryczno-seksuologicznej wynika, że u podejrzanego rozpoznano zaburzenia preferencji seksualnych.
Za doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do wykonania czynności seksualnej (innej niż obcowanie płciowe) grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności, a za wykonanie tego przy użyciu groźby lub podstępu grozi kara od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.
