Magdalena Redo: 48 proc. mieszkańców regionu ma długi. Jesteśmy w krajowej czołówce [Rozmowa Dnia]

2025-12-19, 08:56 Agnieszka Marszał/Redakcja

Polacy miesięcznie pożyczają nawet 27 miliardów złotych. Kujawsko-pomorskie w krajowej czołówce pod względem zadłużenia/fot. Zdzisław Nawrat

Mieszkańcy kujawsko-pomorskiego wydadzą na święta najwięcej w kraju. Z deklaracji badanych wynika, że to będą 2 tysiące złotych. Jednocześnie jesteśmy jednym z najbardziej zadłużonych regionów.

O świętowaniu na kredyt, zakupowych okazjach, które okazjami nie są i długu publicznym Agnieszka Marszał porozmawiała z ekonomistką prof. Magdaleną Redo z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK.



Statystyki pokazują, że Polacy miesięcznie pożyczają nawet 27 miliardów złotych. I to pomimo tego, że Polska ma niemal dwukrotnie wyższe kredyty niż pozostałe państwa Unii Europejskiej. Gość „Rozmowy Dnia” przestrzega przed zadłużaniem się, a szczególnie przed słynnymi ratami 0%. - To często oznacza wyższą cenę produktu, który kupujemy - mówiła Magdalena Redo.



Polacy, korzystając z odroczonych płatności, zadłużają się w bardzo szybkim tempie. Nasz kraj znajduje się pod tym względem w czołówce. Co więcej, województwo kujawsko-pomorskie jest w pierwszej trójce, jeśli chodzi o najwyższą medianę zadłużenia w Polsce. - Długi ma 48 proc. mieszkańców naszego regionu - wynika ze słów Magdaleny Redo w „Rozmowie Dnia”. Ponadto, wniosek z badania Big InfoMonitor jest taki, że to właśnie mieszkańcy naszego regionu wydadzą na świąteczne zakupy najwięcej. Mowa nawet o ponad 2000 złotych.



Cała „Rozmowa Dnia” jest do wysłuchania poniżej.



