Studiują tak wytrwale, że w nagrodę mają gdzie mieszkać. Absolwenci UMK dostali klucze!

2026-01-12, 14:40 Michał Zaręba/Redakcja

fot. Michał Zaręba

Pięcioro absolwentów UMK odebrało klucze do mieszkań w nagrodę za dobre wyniki w nauce. To już 11 edycja miejskiego programu.

O lokal mogły starać się osoby ze średnią ocen ukończenia studiów co najmniej 4,7, prowadzące działalność naukową lub artystyczną, pracujące w Toruniu.



Aurelia Wojtalewicz skończyła ze świetnym wynikiem komparatystykę literacko-kulturową i kulturoznawstwo na UMK. Jest jedną z osób, które w tej edycji programu w nagrodę dostały klucze do mieszkania w Toruniu. Mówi, że daje jej to poczucie bezpieczeństwa.



- Szczególnie w tych czasach to jest ulga i możliwość budowania czegoś tutaj, a da się dużo zbudować - mówi Aurelia Wojtalewicz. - Są to dwa pokoje, jest piękny widok, okolica też jest fantastyczna. Mam blisko do parku, do domu kultury - dodaje.



Mieszkania dla absolwentów są w różnych miejscach Torunia, każde przeszło modernizację.



- Nie są umeblowane. Najwyższa stawka czynszu, jaką zapłacą absolwenci, to 9 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania - mówi Elżbieta Kowalska, dyrektorka Biura Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia.



Robert Kwaśniewski skończył doradztwo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Rezultaty osiągnął tak wysokie, że bez trudu znalazł się w gronie nagrodzonych kluczami do mieszkania.



- To docenienie osób, które w trakcie studiów angażowały się naukowo, ale także społecznie. Ułatwienie szczególnie dla osób młodych, którym ciężko zebrać odpowiednią kwotę na wkład własny kredytu - mówi.



Umowa najmu w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” podpisywana jest na 10 lat. Później może być przedłużona.

Jak informuje toruński ratusz, program „Mieszkanie dla Absolwenta” jest realizowany od 2015 r.

Dotąd przyznano 48 lokali dla najlepszych absolwentów UMK.

W 2025 roku w ramach programu wpłynęło 15 wniosków.