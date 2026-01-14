Najlepsi studenci z Torunia ze stypendiami. Miasto uhonorowało ich ciężką pracę

2026-01-14, 08:04 Monika Kaczyńska/Redakcja

65 studentów z Torunia otrzymało stypendia/fot. Pixabay

Mają świetne wyniki w nauce, aktywnie działają również poza uczelnią. Studenci uczelni wyższych z Torunia odebrali miejskie stypendia.

Miejskie stypendia, przyznane w sumie 65 osobom studiującym w Toruniu, powinny wesprzeć także ich rozwój naukowy. Ich wysokość wynosi 600-700 zł miesięcznie. Jedną ze studentek, która otrzymała świadczenie jest Oktawia Woźniak z trzeciego roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. - Średnia ocen to troszkę za mało, najczęściej to te dodatkowe aktywności są szczególnie punktowane - mówi. - W moim przypadku były to głównie konferencje naukowe, ale również współpraca naukowa z innymi ośrodkami. Brałam też udział w wyjazdach edukacyjnych i akademiach szkoleniowych - dodaje stypendystka.



Prezydent miasta Paweł Gulewski przyznaje, że stypendia są potwierdzeniem współodpowiedzialności władz za kształcenie młodych ludzi. - Wszystkie uczelnie w Toruniu traktujemy na równi - zapewnia włodarz. - 59 świadczeń powędruje jednak do studentów UMK. To podkreśla rolę uniwersytetu w życiu naszego miasta - zaznacza.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.