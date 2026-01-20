Budują dwie ulice, które poprowadzą do nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

2026-01-20, 07:55 Dorota Witt

Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/fot. Akademia Muzyczna

Studenci już tam ćwiczą, melomani słuchają koncertów, ale teren wokół kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy cały czas wygląda na nieuporządkowany. Są w końcu widoki na nowe drogi dojazdowe do gmachu przy ul. Kamiennej.

Jeszcze w tym tygodniu drogowcy przekażą plac budowy wykonawcy, czyli firmie Strabag. Do kampusu poprowadzą dwie połączone ze sobą ulice: prostopadła do ul. Gdańskiej, przebiegająca po północnej stronie boiska szkoły i półkilometrowa ul. prof. Jerzego Godziszewskiego, w którą wjedziemy z Kamiennej.



Roboty obejmą też krótkie odcinki chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej. Tam będą utrudnienia także dla kierowców, bo zbudować trzeba pas do skrętu w prawo. Wzdłuż obu nowych ulic zostaną posadzone drzewa i powstaną miejsca parkingowe. Wszystko ma kosztować prawie 12 milionów złotych. Prace zajmą pół roku.