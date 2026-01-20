Budują dwie ulice, które poprowadzą do nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

2026-01-20, 07:55  Dorota Witt
Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/fot. Akademia Muzyczna

Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/fot. Akademia Muzyczna

Studenci już tam ćwiczą, melomani słuchają koncertów, ale teren wokół kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy cały czas wygląda na nieuporządkowany. Są w końcu widoki na nowe drogi dojazdowe do gmachu przy ul. Kamiennej.

Jeszcze w tym tygodniu drogowcy przekażą plac budowy wykonawcy, czyli firmie Strabag. Do kampusu poprowadzą dwie połączone ze sobą ulice: prostopadła do ul. Gdańskiej, przebiegająca po północnej stronie boiska szkoły i półkilometrowa ul. prof. Jerzego Godziszewskiego, w którą wjedziemy z Kamiennej.

Roboty obejmą też krótkie odcinki chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej. Tam będą utrudnienia także dla kierowców, bo zbudować trzeba pas do skrętu w prawo. Wzdłuż obu nowych ulic zostaną posadzone drzewa i powstaną miejsca parkingowe. Wszystko ma kosztować prawie 12 milionów złotych. Prace zajmą pół roku.

Relacja Doroty Witt

Bydgoszcz

Region

Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz w rolach głównych. Premiera audiodokumentu PR PiK Tu się nie płacze

Anna Seniuk i Przemysław Bluszcz w rolach głównych. Premiera audiodokumentu PR PiK „Tu się nie płacze”!

2026-01-20, 10:00
Nie gryzie w gardło, nie szczypie w oczy. Usypia. Jak ustrzec się przed zabójczym czadem [Rozmowa Dnia]

Nie gryzie w gardło, nie szczypie w oczy. Usypia. Jak ustrzec się przed zabójczym czadem? [Rozmowa Dnia]

2026-01-20, 09:16
Gogle VR i laptopy dla uczniów. 110 szkół w regionie otrzyma nowoczesne urządzenia

Gogle VR i laptopy dla uczniów. 110 szkół w regionie otrzyma nowoczesne urządzenia

2026-01-20, 06:52
Celnicy z Bydgoszczy znaleźli pięć gołębi skalnych zalanych żywicą. Preparaty przyleciały z Chin

Celnicy z Bydgoszczy znaleźli pięć gołębi skalnych zalanych żywicą. Preparaty przyleciały z Chin

2026-01-19, 21:00
Są pieniądze na 580 linii autobusowych w regionie. Najwięcej dla Żnina, Mogilna i Inowrocławia

Są pieniądze na 580 linii autobusowych w regionie. Najwięcej dla Żnina, Mogilna i Inowrocławia

2026-01-19, 20:00
Zaczęło się przy stole, skończyło tragedią. Poraniony nożem mężczyzna w ciężkim stanie w szpitalu

Zaczęło się przy stole, skończyło tragedią. Poraniony nożem mężczyzna w ciężkim stanie w szpitalu

2026-01-19, 19:22
Prokuratura: Sekcja zwłok matki i trójki dzieci z Chełmna potwierdziła zatrucie czadem

Prokuratura: Sekcja zwłok matki i trójki dzieci z Chełmna potwierdziła zatrucie czadem

2026-01-19, 17:39
Tu mogą sprawdzić, kiedy oddać krew. Centrum Krwiodawstwa uruchamia Portal Dawcy

Tu mogą sprawdzić, kiedy oddać krew. Centrum Krwiodawstwa uruchamia Portal Dawcy

2026-01-19, 16:48
Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży. Będzie wsparcie naukowców z UMK i konserwatora

Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży. Będzie wsparcie naukowców z UMK i konserwatora

2026-01-19, 14:32

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę