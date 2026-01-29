Akademia Muzyczna żegna dyrygenta. Zmarł „pełen pasji pedagog, pełen serdeczności człowiek”

2026-01-29, 16:30 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Wojciech Michniewski/Fot. Magda Jasińska, arch. PR PiK

Zmarł profesor Wojciech Michniewski, wybitny dyrygent i kompozytor, związany od kilkunastu lat z bydgoską Akademią Muzyczną.

Profesor Wojciech Michniewski miał 78 lat. Był jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki współczesnej, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, doktorem sztuki muzycznej i laureatem prestiżowych międzynarodowych konkursów dyrygenckich.



- Tak trudno jest pogodzić się z faktem, że wspaniały Artysta i Pedagog odszedł już na zawsze. Pozostawia po sobie wielką pustkę… Zasłużony, ceniony Artysta i pełen pasji Pedagog, ale przede wszystkim serdeczny, otwarty i kochający życie, pełen serdeczności i ciepła Człowiek. Przyciągał do siebie ludzi i takiego we wdzięcznej pamięci i sercach zachowamy. Dziś dziękujemy za to, że był z nami i dane nam było zachwycać się pięknem, którym się szczodrze dzielił - tak profesora Wojciecha Michniewskiego żegna bydgoska Akademia Muzyczna.



Tego cenionego, związanego z Bydgoszczą dyrygenta wspominać będziemy na antenie Polskiego Radia PiK - 30 stycznia w audycji „Salon klasyczny” i w niedzielę w „Śniadaniu z muzami”.