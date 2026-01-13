Toruń. Miał w aucie 2 tysiące nielegalnych paczek papierosów. Stracił cały towar [zdjęcia]

2026-01-13, 15:41 Michał Zaręba/Redakcja

Cały nielegalny towar został zarekwirowany przez mundurowych/fot. materiały policji

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali kierowcę, u którego w samochodzie znaleźli wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Wiózł 2 tys. nielegalnych paczek papierosów.

Funkcjonariusze ustalili, że ulicami Torunia może przejeżdżać 70-latek, który prawdopodobnie będzie przewoził nielegalne wyroby tytoniowe.



- Zatrzymali wytypowane auto do kontroli. W trakcie czynności potwierdziły się pozyskane informacje - informuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie 2 tys. paczek papierosów, które nie posiadały znaków skarbowych akcyzy.



Mężczyzna naraził w ten sposób Skarb Państwa na straty blisko 50 tysięcy złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku. 70-latek odpowie teraz przed sądem za przestępstwo skarbowe z art. 65 Kodeksu karnego skarbowego, dotyczące paserstwa akcyzowego.



Cały nielegalny towar został zarekwirowany przez mundurowych.