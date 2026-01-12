Zasłabł, myjąc samochód. Przez czysty przypadek wpadł w ręce policjantów

2026-01-12, 11:45 Redakcja

Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia/fot. Archiwum

38-latek usłyszał 13 prokuratorskich zarzutów. To wynik śledztwa, jakie wszczęto tuż po tym, gdy służby uratowały mu życie. Zasłabł w aucie, kiedy był na myjni. Wcześniej zażywał amfetaminę.

Niedawno 38-latek usłyszał zarzuty, ale sprawa miała swój początek kilka miesięcy temu.



- Patrol policji został wezwany, by udzielić pomocy ratownikom medycznym. Służby zawiadomili pracownicy stacji, gdy zorientowali się, że siedzący w aucie mężczyzna nie porusza się - relacjonuje nadkom. Małgorzata Małkińska z policji w Lipnie.



Kiedy medycy ratowali nieprzytomnego 38-latka, policjanci zabezpieczali jego samochód.



- Pod siedzeniem kierowcy znaleźli dwie materiałowe saszetki, a w nich woreczki strunowe z poporcjowanym białym proszkiem, zielonym suszem roślinnym i zbryloną substancja w postaci kryształu - dodaje Małgorzata Małkińska.



Testy wykazały, że to amfetamina, metamfetamina i marihuana oraz kryształ (befedron). Uratowany przez ratowników mężczyzna był pod wpływem amfetaminy.



- 38-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Pod koniec minionego roku prokuratura przedstawiła mu także 12 zarzutów za udzielanie tych zakazanych substancji innym w celach zarobkowych. Grozi mu do 10-lat pozbawienia wolności - opisuje Małgorzata Małkińska.