Kobieta i mężczyzna szukali schronienia we wraku auta, trafili do szpitala. Pomogli im policjanci

2026-01-11, 11:35 Redakcja

Kobieta i mężczyzna schronili się przed zimnem we wraku samochodu/fot. materiały policji

Policjanci z Włocławka kontrolowali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Znaleźli wyziębione dwie osoby, które schroniły się we wraku pojazdu.

Tej nocy termometry we Włocławku pokazały minus 10 stopni Celsjusza. Znalezieni we wraku samochodu kobieta i mężczyzna mieli temperaturę ciała 34 i 33 stopnie.



- Mundurowi natychmiast powiadomili dyżurnego, który wezwał na miejsce załogę ratownictwa medycznego. Służby wspólnie wyciągnęły te osoby z pojazdu i przetransportowały do karetki, gdzie została im udzielona pierwsza pomoc – relacjonują policjanci. - Kobieta w wieku 30 lat i 39-letni mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście działania mundurowych pozwoliły zapobiec tragedii.



Policjanci przypominają, że w okresie zimowym szczególną uwagę należy zwracać na osoby przebywające w pustostanach, altanach czy pojazdach. - Każde zgłoszenie pod numer alarmowy 112 może uratować ludzkie życie - podkreślają.