Nadciąga siarczysty mróz. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy. Wszystkie służby w gotowości

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Od lewej: Ireneusz Nitkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wojewoda Michał Sztybel, starszy brygadier Rafał Świechowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej/fot. Damian Klich
Województwo kujawsko-pomorskie w okowach mrozu. W najbliższych dniach najzimniejszym miejscem ma być powiat rypiński, gdzie temperatura ma spaść do minus 17 stopni. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy, aby przygotować się do trudnej zimowej aury.
- Ochłodzenie nastąpi już dzisiaj - mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
- Mróz będzie bardzo mocny aż do niedzieli. Niedziela będzie takim dniem przerwy, a potem czeka nas kolejny tydzień bardzo silnego mrozu. Dobrą wiadomością jest to, że nie są przewidywane żadne intensywne opady i wichury, które mogłyby wpłynąć negatywnie na działalność, chociażby sieci energetycznych. Na pewno w najbliższych dwóch tygodniach służby postawione będą w stan najwyższej gotowości. Chodzi między innymi o energetykę, o kolej, pod kątem tego, żeby mróz nie spowodował przerw w dostawach energii, żeby nie było masowych wyłączeń prądu. Gdzieniegdzie, pod wpływem temperatury i oblodzenia, linie energetyczne mogą pękać, ale dlatego uruchomiony został specjalny tryb gotowości i dlatego czuwa większa liczba ekip, żeby działać szybciej, żeby usterki usuwać i przywracać dostawy energii.
Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego służby zdały też raport wojewodzie na temat świąt. - Okres świąteczno-noworoczno był jednym z najspokojniejszych od kilku lat - mówi starszy brygadier Rafał Świechowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Z kolei Ireneusz Nitkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim przekazał statystyki dotyczące numeru 112 po długiej przerwie świątecznej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę