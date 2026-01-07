Nadciąga siarczysty mróz. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy. Wszystkie służby w gotowości

2026-01-07, 16:00  Damian Klich / Redakcja
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Od lewej: Ireneusz Nitkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wojewoda Michał Sztybel, starszy brygadier Rafał Świechowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej/fot. Damian Klich

Województwo kujawsko-pomorskie w okowach mrozu. W najbliższych dniach najzimniejszym miejscem ma być powiat rypiński, gdzie temperatura ma spaść do minus 17 stopni. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy, aby przygotować się do trudnej zimowej aury.

- Ochłodzenie nastąpi już dzisiaj - mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
- Mróz będzie bardzo mocny aż do niedzieli. Niedziela będzie takim dniem przerwy, a potem czeka nas kolejny tydzień bardzo silnego mrozu. Dobrą wiadomością jest to, że nie są przewidywane żadne intensywne opady i wichury, które mogłyby wpłynąć negatywnie na działalność, chociażby sieci energetycznych. Na pewno w najbliższych dwóch tygodniach służby postawione będą w stan najwyższej gotowości. Chodzi między innymi o energetykę, o kolej, pod kątem tego, żeby mróz nie spowodował przerw w dostawach energii, żeby nie było masowych wyłączeń prądu. Gdzieniegdzie, pod wpływem temperatury i oblodzenia, linie energetyczne mogą pękać, ale dlatego uruchomiony został specjalny tryb gotowości i dlatego czuwa większa liczba ekip, żeby działać szybciej, żeby usterki usuwać i przywracać dostawy energii.

Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego służby zdały też raport wojewodzie na temat świąt. - Okres świąteczno-noworoczno był jednym z najspokojniejszych od kilku lat - mówi starszy brygadier Rafał Świechowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Z kolei Ireneusz Nitkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim przekazał statystyki dotyczące numeru 112 po długiej przerwie świątecznej.

Więcej w relacji Damiana Klicha.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz

Region

