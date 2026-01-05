Kujawsko-pomorskie w kleszczach mrozu! Tej nocy ma być -17 stopni, kolejnej nawet -25!

2026-01-05, 17:00  Bartosz Nawrocki/Redakcja
Zima w Bydgoszczy/fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum

Zima w Bydgoszczy/fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum

Najzimniej może być we wschodniej części regionu, konkretnie w powiatach lipnowskim, brodnickim i rypińskim. Służby apelują o czujność i troskę o osoby bezdomne. Niżej komunikaty pogodowe i lista ogrzewalni.

W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami, IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw. Ostrzeżeniami objęte są częściowo województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie oraz całe woj. łódzkie. Alerty zaczęły obowiązywać o godz. 21:00 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w środę.

Komunikaty: ⬇️⬇️⬇️


KPW STAN 20260105104043622-obrazy-0
Potrzebujesz jedzenia? Darmowe posiłki otrzymasz tam:

  • Zgromadzenie sióstr św. Brata Alberta – Zakon Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14;
  • Misja BETEZDA - Kościół Zielonoświątkowy „BETEL”, ul. Czartoryskiego 12;
  • Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Rondo Ossolińskich 2
  • POLSKA 2050, ul. Pod Blankami 12;
  • Jadłodzielnia Fundacji Chcepomagam, ul. Gdańska 79;
  • Centrum Pomocy Betlejem Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Drukarska 6.
Szukasz miejsca do spania? Znajdziesz je tam:
  • Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy, ul. Fordońska 422 (Fordon);
  • Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet w Bydgoszczy, ul. Polanka 9;
  • Ogrzewalni dla Bezdomnych przy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14;
  • Ogrzewalni dla Bezdomnych „u Miecia” przy Bydgoskim Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Aleje Ossolińskich 2.

Lista miejsc wsparcia bezdomnych w regionie jest tutaj:

Lista miejsc wsparcia bezdomnych w regionie

