Kujawsko-pomorskie w kleszczach mrozu! Tej nocy ma być -17 stopni, kolejnej nawet -25!

2026-01-05, 17:00 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Zima w Bydgoszczy/fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum

Najzimniej może być we wschodniej części regionu, konkretnie w powiatach lipnowskim, brodnickim i rypińskim. Służby apelują o czujność i troskę o osoby bezdomne. Niżej komunikaty pogodowe i lista ogrzewalni.

W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami, IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw. Ostrzeżeniami objęte są częściowo województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie oraz całe woj. łódzkie. Alerty zaczęły obowiązywać o godz. 21:00 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w środę.



Komunikaty: ⬇️⬇️⬇️







Potrzebujesz jedzenia? Darmowe posiłki otrzymasz tam:



Zgromadzenie sióstr św. Brata Alberta – Zakon Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14;

Misja BETEZDA - Kościół Zielonoświątkowy „BETEL”, ul. Czartoryskiego 12;

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Rondo Ossolińskich 2

POLSKA 2050, ul. Pod Blankami 12;

Jadłodzielnia Fundacji Chcepomagam, ul. Gdańska 79;

Centrum Pomocy Betlejem Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Drukarska 6.

Szukasz miejsca do spania? Znajdziesz je tam: