Kujawsko-pomorskie w kleszczach mrozu! Tej nocy ma być -17 stopni, kolejnej nawet -25!
Najzimniej może być we wschodniej części regionu, konkretnie w powiatach lipnowskim, brodnickim i rypińskim. Służby apelują o czujność i troskę o osoby bezdomne. Niżej komunikaty pogodowe i lista ogrzewalni.
W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami, IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw. Ostrzeżeniami objęte są częściowo województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie oraz całe woj. łódzkie. Alerty zaczęły obowiązywać o godz. 21:00 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w środę.
Komunikaty: ⬇️⬇️⬇️
Potrzebujesz jedzenia? Darmowe posiłki otrzymasz tam:
- Zgromadzenie sióstr św. Brata Alberta – Zakon Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14;
- Misja BETEZDA - Kościół Zielonoświątkowy „BETEL”, ul. Czartoryskiego 12;
- Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Rondo Ossolińskich 2
- POLSKA 2050, ul. Pod Blankami 12;
- Jadłodzielnia Fundacji Chcepomagam, ul. Gdańska 79;
- Centrum Pomocy Betlejem Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Drukarska 6.
- Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy, ul. Fordońska 422 (Fordon);
- Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet w Bydgoszczy, ul. Polanka 9;
- Ogrzewalni dla Bezdomnych przy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14;
- Ogrzewalni dla Bezdomnych „u Miecia” przy Bydgoskim Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Aleje Ossolińskich 2.
Lista miejsc wsparcia bezdomnych w regionie jest tutaj: