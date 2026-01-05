Ogrzewalnia „U Miecia” ma miejsca dla potrzebujących. „Przyszedłem po pomoc, dostałem ją”

2026-01-05, 13:35  Monika Siwak/Redakcja
Pomocy udziela m.in. ogrzewalnia „U Miecia” działająca w bydgoskiej Bazylice (al. Ossolińskich 2, z tyłu kościoła)/fot. Tatiana Adonis, archiwum

Pomocy udziela m.in. ogrzewalnia „U Miecia” działająca w bydgoskiej Bazylice (al. Ossolińskich 2, z tyłu kościoła)/fot. Tatiana Adonis, archiwum

Mrozy to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. W Bydgoszczy przed niskimi temperaturami mogą schronić się m.in. w ogrzewalni "U Miecia". Gdzie jeszcze szukać wsparcia w regionie?

W ogrzewalni „U Miecia” codziennie od godz. 17 do rana ciepłe schronienie może znaleźć 50 mężczyzn.

- Każdy może do nas przyjść - mówi ksiądz Sławomir Bar, proboszcz bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, przy której znajduje się ogrzewalnia.

Zajrzeliśmy tam 5 stycznia, po nocy, kiedy temperatura w regionie spadła miejscami nawet do -10 stopni Celsjusza i kiedy w prognozach na kolejne dni mowa jest nawet o -17 stopniach Celsjusza.

- Na dzień dzisiejszy mamy 33 chłopaków - 28 śpi na łóżkach, dla pozostałych mamy dostawki. Przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo tych chłopaków - podkreśla ks. Sławomir Bar. - My zapewniamy im lekarza, prawnika, dajemy im pracę, szukamy dla nich zajęcia, piszemy CV, mogą uczestniczyć w kursach angielskiego, informatycznych. Robimy wszystko po to, żeby ich wyciągnąć, ale oni muszą tego chcieć, muszą chcieć coś ze sobą zrobić.

Każda historia jest inna, każda może mieć inne zakończenie.

- Problem jest teraz z młodymi, nie z alkoholem, a z narkotykami. To jest znacznie gorsze uzależnienie - podkreśla ks. Sławomir Bar.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą dostać „U Miecia” wsparcie, które pozwoli im się usamodzielnić.

- Ja już jestem prawie miesiąc, będę do końca kwietnia - opowiada jeden z przebywających tu mężczyzn. - Ale tutaj większość szuka pracy i potem pójdzie na swoje. Ja na przykład jestem po rozwodzie i wyszło jak wyszło. Przyszedłem po pomoc, dostałem ją - dodaje.

Każdy, kto przychodzi, zaczyna od rozmowy z lekarzem. Są tutaj terapeuci.

- Od uzależnienia też, wiadomo. Tu większość jest uzależniona. Do godz. 16 każdy musi wrócić, jest alkomat, sprawdzanie trzeźwość. Tam są dwie sale, łóżka piętrowe, wszystko czyściutko, dbamy o to. Mamy dwie pralki, dwa prysznice, wszystko jest jak się należy - zapewnia podopieczny ogrzewalni.

Nazwa ogrzewalni "U Miecia" przy Alei Ossolińskich 2 jest uhonorowaniem dawnego proboszcza Bazyliki śp. księdza Mieczysława Kozłowskiego.

Więcej w relacji Moniki Siwak.

Schroniska, ogrzewalnie i noclegownie w województwie kujawsko-pomorskim

Schronisko dla Osób Bezdomnych „Monar-Markot”
ul. Dybowska 1
87-100 Toruń
tel. 56 651 35 96

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
ul. Łąkowa 1
88-300 Mogilno
tel. 52 318 06 26

Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Ogrodowa 9b
86-100 Świecie
tel. 52 331 63 25

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
ul. Polanka 9
88-085 Bydgoszcz
tel. 52 372 22 57

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz
tel. 52 343 93 40

Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 11 22

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 64 104 10, 56 64 330 64

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84
87-100 Toruń
tel. 56 623 33 36

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
ul. Karnkowskiego 7
87-800 Włocławek
tel. 56 623 33 36

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Karnkowskiego 7
87-800 Włocławek
tel. 56 623 33 36

Schronisko dla Osób Bezdomnych „Judym”
ul. Powstańców Wlkp. 35
89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
ul. Waryńskiego 36
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 39 496

Schronisko dla Osób Bezdomnych
Nowy Jasiniec 45
86-010 Koronowo
tel. 52 382 97 29

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
ul. Siedlecka 8B
85-403 Bydgoszcz
tel. 665 657 686

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
Nowy Jasiniec 45
86-010 Koronowo
tel. 661 166 838

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 643 30 64

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (z wydzielonymi miejscami bez usług)
ul. Polna 20
87-140 Chełmża
tel. 530 880 413

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (z wydzielonymi miejscami bez usług)
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
tel. 696 083 848

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
ul. Płocka 2
87-800 Włocławek
tel. 518 014 557

Miejska Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84
87-100 Toruń
tel. 56 623 33 36

Noclegownia ul. Powstańców Wielkopolskich 35
89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17

Noclegownia ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz
tel. 52 343 93 40

Noclegownia ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 643 30 64

Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 64 330 64

Ogrzewalnia ul. Wyszyńskiego 6
87-800 Włocławek
tel. 518 014 558

Ogrzewalnia ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 11 22

Ogrzewalnia Al. Ossolińskich 2
85-093 Bydgoszcz
tel. 789 043 230

Ogrzewalnia ul. Koronowska 14
85-403 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 55

Szczegółowy wykaz schronisk i jadłodajni w regionie można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

Zabytkowa chata i bezcenna przyroda. Wdecki Park Krajobrazowy dostał prezent

Zabytkowa chata i bezcenna przyroda. Wdecki Park Krajobrazowy dostał prezent

2026-01-05, 16:13
Szykuje się transformacja w Inowrocławiu. Miliony pójdą na budowę silników gazowych

Szykuje się transformacja w Inowrocławiu. Miliony pójdą na budowę silników gazowych

2026-01-05, 15:25
Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. Był rektorem ćwierćwiecza

Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. „Był rektorem ćwierćwiecza”

2026-01-05, 12:35
Mróz to zagrożenie dla psów. Daleka droga do tego, by każdy miał ciepłą budę

Mróz to zagrożenie dla psów. „Daleka droga do tego, by każdy miał ciepłą budę”

2026-01-05, 11:45
Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

2026-01-05, 10:30
Orszaki Trzech Króli coraz bliżej. Przez region przejdzie kilka uroczystych korowodów

Orszaki Trzech Króli coraz bliżej. Przez region przejdzie kilka uroczystych korowodów

2026-01-05, 09:55
Nie ma wypłat na czas. Rok zakończyliśmy decyzjami płacowymi na prawie 15 milionów złotych [Rozmowa Dnia]

Nie ma wypłat na czas. „Rok zakończyliśmy decyzjami płacowymi na prawie 15 milionów złotych” [Rozmowa Dnia]

2026-01-05, 08:55
Nawet nie wie człowiek, na co patrzeć. Tak było na Zlocie Resorówek w Inowrocławiu [zdjęcia]

„Nawet nie wie człowiek, na co patrzeć”. Tak było na Zlocie Resorówek w Inowrocławiu [zdjęcia]

2026-01-05, 07:55
Górale w Lubiczu Dolnym śpiewali z mieszkańcami kolędy i pastorałki pod gołym niebem [zdjęcia]

Górale w Lubiczu Dolnym śpiewali z mieszkańcami kolędy i pastorałki pod gołym niebem [zdjęcia]

2026-01-05, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę