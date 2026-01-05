Ogrzewalnia „U Miecia” ma miejsca dla potrzebujących. „Przyszedłem po pomoc, dostałem ją”

2026-01-05, 13:35 Monika Siwak/Redakcja

Pomocy udziela m.in. ogrzewalnia „U Miecia” działająca w bydgoskiej Bazylice (al. Ossolińskich 2, z tyłu kościoła)/fot. Tatiana Adonis, archiwum

Mrozy to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. W Bydgoszczy przed niskimi temperaturami mogą schronić się m.in. w ogrzewalni "U Miecia". Gdzie jeszcze szukać wsparcia w regionie?

W ogrzewalni „U Miecia” codziennie od godz. 17 do rana ciepłe schronienie może znaleźć 50 mężczyzn.



- Każdy może do nas przyjść - mówi ksiądz Sławomir Bar, proboszcz bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, przy której znajduje się ogrzewalnia.

Zajrzeliśmy tam 5 stycznia, po nocy, kiedy temperatura w regionie spadła miejscami nawet do -10 stopni Celsjusza i kiedy w prognozach na kolejne dni mowa jest nawet o -17 stopniach Celsjusza.



- Na dzień dzisiejszy mamy 33 chłopaków - 28 śpi na łóżkach, dla pozostałych mamy dostawki. Przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo tych chłopaków - podkreśla ks. Sławomir Bar. - My zapewniamy im lekarza, prawnika, dajemy im pracę, szukamy dla nich zajęcia, piszemy CV, mogą uczestniczyć w kursach angielskiego, informatycznych. Robimy wszystko po to, żeby ich wyciągnąć, ale oni muszą tego chcieć, muszą chcieć coś ze sobą zrobić.



Każda historia jest inna, każda może mieć inne zakończenie.



- Problem jest teraz z młodymi, nie z alkoholem, a z narkotykami. To jest znacznie gorsze uzależnienie - podkreśla ks. Sławomir Bar.



Osoby w kryzysie bezdomności mogą dostać „U Miecia” wsparcie, które pozwoli im się usamodzielnić.



- Ja już jestem prawie miesiąc, będę do końca kwietnia - opowiada jeden z przebywających tu mężczyzn. - Ale tutaj większość szuka pracy i potem pójdzie na swoje. Ja na przykład jestem po rozwodzie i wyszło jak wyszło. Przyszedłem po pomoc, dostałem ją - dodaje.

Każdy, kto przychodzi, zaczyna od rozmowy z lekarzem. Są tutaj terapeuci.



- Od uzależnienia też, wiadomo. Tu większość jest uzależniona. Do godz. 16 każdy musi wrócić, jest alkomat, sprawdzanie trzeźwość. Tam są dwie sale, łóżka piętrowe, wszystko czyściutko, dbamy o to. Mamy dwie pralki, dwa prysznice, wszystko jest jak się należy - zapewnia podopieczny ogrzewalni.

Nazwa ogrzewalni "U Miecia" przy Alei Ossolińskich 2 jest uhonorowaniem dawnego proboszcza Bazyliki śp. księdza Mieczysława Kozłowskiego.



Więcej w relacji Moniki Siwak.

Schroniska, ogrzewalnie i noclegownie w województwie kujawsko-pomorskim

