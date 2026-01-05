Ogrzewalnia „U Miecia” ma miejsca dla potrzebujących. „Przyszedłem po pomoc, dostałem ją”
Mrozy to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. W Bydgoszczy przed niskimi temperaturami mogą schronić się m.in. w ogrzewalni "U Miecia". Gdzie jeszcze szukać wsparcia w regionie?
W ogrzewalni „U Miecia” codziennie od godz. 17 do rana ciepłe schronienie może znaleźć 50 mężczyzn.
- Każdy może do nas przyjść - mówi ksiądz Sławomir Bar, proboszcz bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, przy której znajduje się ogrzewalnia.
Zajrzeliśmy tam 5 stycznia, po nocy, kiedy temperatura w regionie spadła miejscami nawet do -10 stopni Celsjusza i kiedy w prognozach na kolejne dni mowa jest nawet o -17 stopniach Celsjusza.
- Na dzień dzisiejszy mamy 33 chłopaków - 28 śpi na łóżkach, dla pozostałych mamy dostawki. Przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo tych chłopaków - podkreśla ks. Sławomir Bar. - My zapewniamy im lekarza, prawnika, dajemy im pracę, szukamy dla nich zajęcia, piszemy CV, mogą uczestniczyć w kursach angielskiego, informatycznych. Robimy wszystko po to, żeby ich wyciągnąć, ale oni muszą tego chcieć, muszą chcieć coś ze sobą zrobić.
Każda historia jest inna, każda może mieć inne zakończenie.
- Problem jest teraz z młodymi, nie z alkoholem, a z narkotykami. To jest znacznie gorsze uzależnienie - podkreśla ks. Sławomir Bar.
Osoby w kryzysie bezdomności mogą dostać „U Miecia” wsparcie, które pozwoli im się usamodzielnić.
- Ja już jestem prawie miesiąc, będę do końca kwietnia - opowiada jeden z przebywających tu mężczyzn. - Ale tutaj większość szuka pracy i potem pójdzie na swoje. Ja na przykład jestem po rozwodzie i wyszło jak wyszło. Przyszedłem po pomoc, dostałem ją - dodaje.
Każdy, kto przychodzi, zaczyna od rozmowy z lekarzem. Są tutaj terapeuci.
- Od uzależnienia też, wiadomo. Tu większość jest uzależniona. Do godz. 16 każdy musi wrócić, jest alkomat, sprawdzanie trzeźwość. Tam są dwie sale, łóżka piętrowe, wszystko czyściutko, dbamy o to. Mamy dwie pralki, dwa prysznice, wszystko jest jak się należy - zapewnia podopieczny ogrzewalni.
Nazwa ogrzewalni "U Miecia" przy Alei Ossolińskich 2 jest uhonorowaniem dawnego proboszcza Bazyliki śp. księdza Mieczysława Kozłowskiego.
Więcej w relacji Moniki Siwak.
Schronisko dla Osób Bezdomnych „Monar-Markot”
ul. Dybowska 1
87-100 Toruń
tel. 56 651 35 96
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
ul. Łąkowa 1
88-300 Mogilno
tel. 52 318 06 26
Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Ogrodowa 9b
86-100 Świecie
tel. 52 331 63 25
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
ul. Polanka 9
88-085 Bydgoszcz
tel. 52 372 22 57
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz
tel. 52 343 93 40
Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 11 22
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 64 104 10, 56 64 330 64
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84
87-100 Toruń
tel. 56 623 33 36
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
ul. Karnkowskiego 7
87-800 Włocławek
tel. 56 623 33 36
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Karnkowskiego 7
87-800 Włocławek
tel. 56 623 33 36
Schronisko dla Osób Bezdomnych „Judym”
ul. Powstańców Wlkp. 35
89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
ul. Waryńskiego 36
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 39 496
Schronisko dla Osób Bezdomnych
Nowy Jasiniec 45
86-010 Koronowo
tel. 52 382 97 29
Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
ul. Siedlecka 8B
85-403 Bydgoszcz
tel. 665 657 686
Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
Nowy Jasiniec 45
86-010 Koronowo
tel. 661 166 838
Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 643 30 64
Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (z wydzielonymi miejscami bez usług)
ul. Polna 20
87-140 Chełmża
tel. 530 880 413
Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (z wydzielonymi miejscami bez usług)
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
tel. 696 083 848
Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi
ul. Płocka 2
87-800 Włocławek
tel. 518 014 557
Miejska Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84
87-100 Toruń
tel. 56 623 33 36
Noclegownia ul. Powstańców Wielkopolskich 35
89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17
Noclegownia ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz
tel. 52 343 93 40
Noclegownia ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 643 30 64
Ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 64 330 64
Ogrzewalnia ul. Wyszyńskiego 6
87-800 Włocławek
tel. 518 014 558
Ogrzewalnia ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 11 22
Ogrzewalnia Al. Ossolińskich 2
85-093 Bydgoszcz
tel. 789 043 230
Ogrzewalnia ul. Koronowska 14
85-403 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 55
Szczegółowy wykaz schronisk i jadłodajni w regionie można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.