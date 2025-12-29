Śródmiejscy dzielnicowi pomogli potrzebującym. Odwiedzili osoby bez dachu nad głową i przekazali jedzenie

2025-12-29, 14:38  nadkom. Lidia Kowalska/Redakcja
Bydgoska policja pomogła bezdomnym/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Bydgoska policja pomogła bezdomnym/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Dzielnicowi ze śródmiejskiego komisariatu w Bydgoszczy, przy współpracy z właścicielami zaprzyjaźnionego baru, odwiedzili osoby w kryzysie bezdomności przebywające na działkach i w pustostanach. Nie tylko sprawdzili, czy potrzebują one pomocy, ale też dostarczyli im jedzenie. Akcja miała miejsca tuż przed świętami.

Dzielnicowi z bydgoskiego Śródmieścia znają osoby zmagające się z kryzysem bezdomności. Wiedzą także, gdzie przebywają. Policjanci z komórek patrolowo-interwencyjnych systematycznie sprawdzają te miejsca o różnych porach dnia i nocy.

Przed świętami nie doszło jednak do standardowej kontroli. Aspirant sztabowy Łukasz Ratajczak i aspirant sztabowy Jacek Mierzwa pojechali do osób w kryzysie bezdomności przebywających na działkach oraz w pustostanach i rozdali posiłki przekazane przez właścicieli zaprzyjaźnionego baru. Głównie w paczkach znalazły się potrawy świąteczne.

