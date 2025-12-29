To nie były udane święta na drogach naszego regionu. Policyjny bilans gorszy niż przed rokiem

2025-12-29, 12:59 Tatiana Adonis/Redakcja/asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak

Policja podsumowała wyniki zdarzeń w świąteczny weekend/fot. Fot. © UMT 2025, autor: Wojtek Szabelski, licencja: CC BY-NC 4.0.

Kujawsko-pomorscy policjanci podsumowali długi świąteczny weekend (24-28.12) na drogach. W regionie doszło do 8 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych.

– Funkcjonariusze odnotowali także ponad 200 kolizji drogowych i zatrzymali 31 kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka – dodała Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



W zeszłym roku podczas świąt na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 5 wypadków, w których nikt nie zginął, a 6 osób zostało rannych. Policjanci odnotowali również 65 kolizji i zatrzymali 38 kierujących prowadzących pojazdy „na podwójnym gazie”.



Okres świąteczny charakteryzuje się zwiększonym natężeniem ruchu, dlatego kujawsko-pomorscy policjanci prowadzili działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ograniczenie zdarzeń drogowych oraz utrzymanie płynności w miejscach występowania spowolnień i utrudnień.



Mundurowi zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, prędkość, stan techniczny pojazdów oraz to czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Okazało się, że głównymi „grzechami” kierowców było przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, brak rozwagi za kierownicą, brawura, a także przecenianie swoich umiejętności.



W całej Polsce od 24 do 28 grudnia na drogach doszło do 155 wypadków. Śmierć poniosło 20 osób, a ponad 200 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 750 kierowców pod wpływem alkoholu.