To nie były udane święta na drogach naszego regionu. Policyjny bilans gorszy niż przed rokiem

2025-12-29, 12:59  Tatiana Adonis/Redakcja/asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak
Policja podsumowała wyniki zdarzeń w świąteczny weekend/fot. Fot. © UMT 2025, autor: Wojtek Szabelski, licencja: CC BY-NC 4.0.

Policja podsumowała wyniki zdarzeń w świąteczny weekend/fot. Fot. © UMT 2025, autor: Wojtek Szabelski, licencja: CC BY-NC 4.0.

Kujawsko-pomorscy policjanci podsumowali długi świąteczny weekend (24-28.12) na drogach. W regionie doszło do 8 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych.

– Funkcjonariusze odnotowali także ponad 200 kolizji drogowych i zatrzymali 31 kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka – dodała Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W zeszłym roku podczas świąt na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 5 wypadków, w których nikt nie zginął, a 6 osób zostało rannych. Policjanci odnotowali również 65 kolizji i zatrzymali 38 kierujących prowadzących pojazdy „na podwójnym gazie”.

Okres świąteczny charakteryzuje się zwiększonym natężeniem ruchu, dlatego kujawsko-pomorscy policjanci prowadzili działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ograniczenie zdarzeń drogowych oraz utrzymanie płynności w miejscach występowania spowolnień i utrudnień.

Mundurowi zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, prędkość, stan techniczny pojazdów oraz to czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Okazało się, że głównymi „grzechami” kierowców było przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, brak rozwagi za kierownicą, brawura, a także przecenianie swoich umiejętności.

W całej Polsce od 24 do 28 grudnia na drogach doszło do 155 wypadków. Śmierć poniosło 20 osób, a ponad 200 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 750 kierowców pod wpływem alkoholu.

Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o wynikach. Materiał Tatiany Adonis

Region

Uwaga Znów będzie ślisko IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami [aktualizacja]

Uwaga! Znów będzie ślisko! IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami [aktualizacja]

2025-12-29, 11:45
Zwierzęta źle reagują na fajerwerki. Właściciele pupili powinni zadbać o ich komfort

Zwierzęta źle reagują na fajerwerki. Właściciele pupili powinni zadbać o ich komfort

2025-12-29, 11:13
Grudziądz po dekadzie odzyska odkryte baseny Prezydent zapowiedział renowację obiektów

Grudziądz po dekadzie odzyska odkryte baseny? Prezydent zapowiedział renowację obiektów

2025-12-29, 10:21
Naprawa sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy trwa. Ciepła woda dostępna w mieszkaniach [aktualizacja]

Naprawa sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy trwa. Ciepła woda dostępna w mieszkaniach [aktualizacja]

2025-12-29, 09:30
Wybory najważniejsze, konflikt w regionie zbędny, 2026 może zaskoczyć. Dr Nowak-Paralusz podsumowała rok [Rozmowa Dnia]

Wybory najważniejsze, konflikt w regionie zbędny, 2026 może zaskoczyć. Dr Nowak-Paralusz podsumowała rok [Rozmowa Dnia]

2025-12-29, 08:56
Chełmno zwróci się w kierunku Wisły. To nowy pomysł promocyjny chełmińskich władz miast

Chełmno zwróci się w kierunku Wisły. To nowy pomysł promocyjny chełmińskich władz miast

2025-12-29, 07:50
Dlaczego warto chodzić do lasu zimą Zajrzeliśmy do serca Borów Tucholskich

Dlaczego warto chodzić do lasu zimą? Zajrzeliśmy do serca Borów Tucholskich

2025-12-29, 06:50
Bydgoszcz. Awaria sieci ciepłowniczej spowodowana wyciekiem wody z rurociągu

Bydgoszcz. Awaria sieci ciepłowniczej spowodowana wyciekiem wody z rurociągu

2025-12-28, 21:19
Sylwester z Polsatem w Toruniu będzie kosztował miasto i województwo 3,3 mln zł

Sylwester z Polsatem w Toruniu będzie kosztował miasto i województwo 3,3 mln zł

2025-12-28, 19:56

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę