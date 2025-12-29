To nie były udane święta na drogach naszego regionu. Policyjny bilans gorszy niż przed rokiem

Kujawsko-pomorscy policjanci podsumowali długi świąteczny weekend (24-28.12) na drogach. W regionie doszło do 8 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych.
– Funkcjonariusze odnotowali także ponad 200 kolizji drogowych i zatrzymali 31 kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka – dodała Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
W zeszłym roku podczas świąt na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 5 wypadków, w których nikt nie zginął, a 6 osób zostało rannych. Policjanci odnotowali również 65 kolizji i zatrzymali 38 kierujących prowadzących pojazdy „na podwójnym gazie”.
Okres świąteczny charakteryzuje się zwiększonym natężeniem ruchu, dlatego kujawsko-pomorscy policjanci prowadzili działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ograniczenie zdarzeń drogowych oraz utrzymanie płynności w miejscach występowania spowolnień i utrudnień.
Mundurowi zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, prędkość, stan techniczny pojazdów oraz to czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Okazało się, że głównymi „grzechami” kierowców było przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, brak rozwagi za kierownicą, brawura, a także przecenianie swoich umiejętności.
W całej Polsce od 24 do 28 grudnia na drogach doszło do 155 wypadków. Śmierć poniosło 20 osób, a ponad 200 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 750 kierowców pod wpływem alkoholu.
Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o wynikach. Materiał Tatiany Adonis
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę