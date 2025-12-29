Zwierzęta źle reagują na fajerwerki. Właściciele pupili powinni zadbać o ich komfort

2025-12-29, 11:13 Marcin Glapiak/Redakcja

Fajerwerki to zabawa dla ludzi, nie zwierząt/fot. Pixabay.com

Fajerwerki – dla ludzi wystrzałowa zabawa, dla zwierząt silny stres. Jak pomóc czworonogom w czasie wybuchów petard? Należy zapewnić im możliwie największy spokój.

– Przede wszystkim zamykamy okna, zasłaniamy kotary. Warto włączyć jakiś telewizor lub radio – powiedział Piotr Biegała, lekarz weterynarii. – Dostępne są też środki uspokajające. Trzeba je jednak wprowadzać z wyprzedzeniem, by przyzwyczajać zwierzęta. Już w Sylwestra stosujemy silne środki. Najlepiej, żeby przepisał je lekarz, który zna swojego pacjenta – dodał.



W okresie przednoworocznym właściciele psów powinni szczególnie zadbać o to, by wychodzić na spacer z czworonogiem zapiętym na smyczy. Nagły wybuch petard może wystraszyć pupila, przez co rzuci się on do ucieczki.