Grudziądz po dekadzie odzyska odkryte baseny? Prezydent zapowiedział renowację obiektów

2025-12-29, 10:21  Marcin Doliński/Redakcja
Grudziądz będzie mógł liczyć na swoje otwarte baseny/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Grudziądz będzie mógł liczyć na swoje otwarte baseny/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Grudziądzkie baseny odkryte przy ulicy Za Basenem zostaną wyremontowane. Miasto zabezpieczyło na ten cel kilkanaście milionów złotych. Dodajmy, że obiekty stoją zamknięte już od 10 lat.

– Spełnimy na pewno oczekiwania mieszkańców. Będziemy modernizować te baseny otwarte. Inwestycja wynosi 12 milionów złotych. 4 miliony zapisane są w przyszłorocznym budżecie, a kolejne 8 w wieloletniej prognozie finansowej – powiedział prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski.

Dodatkowo miasto chce zmodernizować zamknięty stary kryty basen przy ulicy Kalinkowej. To miejsce w przyszłości ma służyć uczniom szkoły podstawowej, mieszkańcom, ale i żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą tam brać udział w swoich zajęciach sportowych.

