Grudziądz po dekadzie odzyska odkryte baseny? Prezydent zapowiedział renowację obiektów
Grudziądzkie baseny odkryte przy ulicy Za Basenem zostaną wyremontowane. Miasto zabezpieczyło na ten cel kilkanaście milionów złotych. Dodajmy, że obiekty stoją zamknięte już od 10 lat.
– Spełnimy na pewno oczekiwania mieszkańców. Będziemy modernizować te baseny otwarte. Inwestycja wynosi 12 milionów złotych. 4 miliony zapisane są w przyszłorocznym budżecie, a kolejne 8 w wieloletniej prognozie finansowej – powiedział prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski.
Dodatkowo miasto chce zmodernizować zamknięty stary kryty basen przy ulicy Kalinkowej. To miejsce w przyszłości ma służyć uczniom szkoły podstawowej, mieszkańcom, ale i żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą tam brać udział w swoich zajęciach sportowych.