Uruchomienie elektrowni w Grudziądzu coraz bliżej. Do sprawdzenia są setki kilometrów kabli

2026-01-02, 10:40  Marcin Doliński/Redakcja
Podanie napięcia 110kV rozpoczęło fazę rozruchów bloku CCGT Grudziądz I/fot. Grupa Energa

Podanie napięcia 110kV rozpoczęło fazę rozruchów bloku CCGT Grudziądz I/fot. Grupa Energa

Rozpoczęła się pierwsza faza rozruchowa grudziądzkiej elektrowni gazowo-parowej. Testy zakończą się za kilka miesięcy. Elektrownia pełną parą zacznie pracować jeszcze w tym roku.

Rozruch polega na podaniu odpowiedniego napięcia. To pozwoli na uruchomienie kolejnych układów, w tym docelowo turbiny gazowej oraz synchronizację elektrowni z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

- Rozpoczynamy czynności rozruchowe, które doprowadzą nas do fazy operacyjnego działania - mówi Marcin Małek, prezes zarządu spółki CCGT Grudziądz.

Na proces rozruchu składają się dwa elementy.

- Ten zimny, rozpoczynający się od podania napięć, wraz z testami, sprawdzaniem kolejnych urządzeń, prowadzi do tak zwanego rozruchu gorącego, kiedy dojdzie do pierwszego zapłonu turbiny w synchronizacji generatora - mówi Marcin Małek. - Blok nr 1 elektrowni w Grudziądzu to jest jednostka, która w ujęciu mocy netto będzie produkowała 563 MW. Moglibyśmy wskazać, że to jest ilość energii elektrycznej, która może zasilić nawet do miliona gospodarstw domowych - dodaje.

Jak informuje Grupa Energa, do skompletowania systemu sterowania bloku CCGT Grudziądz I potrzebna jest instalacja łącznie niemal 300 km kabli sterujących. To wymaga skrupulatnej pracy, bo każdy z obwodów składających się na rozproszony system sterowania trzeba sprawdzić osobno.

Już rozpoczęły się prace nad budową drugiego bloku energetycznego.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Potrącenie rowerzystki na obwodnicy Kowala w powiecie włocławskim

Potrącenie rowerzystki na obwodnicy Kowala w powiecie włocławskim

2026-01-02, 15:04
Uwaga, będzie ślisko na kujawsko-pomorskich drogach [alert IMGW]

Uwaga, będzie ślisko na kujawsko-pomorskich drogach [alert IMGW]

2026-01-02, 14:25
To jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia środowiska

„To jeden z najbrutalniejszych sposobów niszczenia środowiska”

2026-01-02, 13:40
Utrudnienie dla podróżnych i fatalna wizytówka Bydgoszczy na dworcu głównym

Utrudnienie dla podróżnych i „fatalna wizytówka Bydgoszczy” na dworcu głównym

2026-01-02, 11:30
Pętla Las Gdański w Bydgoszczy staje się placem budowy. Będą zmiany dla pasażerów

Pętla Las Gdański w Bydgoszczy staje się placem budowy. Będą zmiany dla pasażerów

2026-01-02, 09:50
Wojewoda Michał Sztybel: Nie ma takiego czarodzieja, który szybko odrobi lata zaniedbań [Rozmowa Dnia]

Wojewoda Michał Sztybel: Nie ma takiego czarodzieja, który szybko odrobi lata zaniedbań [Rozmowa Dnia]

2026-01-02, 09:00
Rolnicy znowu będą protestować. Tym razem ciągniki pojawią się na ulicach Bydgoszczy

Rolnicy znowu będą protestować. Tym razem ciągniki pojawią się na ulicach Bydgoszczy

2026-01-02, 07:51
Włocławek będzie miał pierwszą jadłodzielnię. Ma być gotowa na Wielkanoc

Włocławek będzie miał pierwszą jadłodzielnię. Ma być gotowa na Wielkanoc

2026-01-02, 06:55
Mapa lokalnych demonów i wierzeń powstała w Chełmnie. To Etnomapa Doliny Dolnej Wisły

Mapa lokalnych demonów i wierzeń powstała w Chełmnie. To Etnomapa Doliny Dolnej Wisły

2026-01-01, 20:46

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę