Nożownik z Grudziądza trafił w ręce policji. Usłyszał już zarzut

2026-01-03, 12:16  Marcin Doliński / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

3 lata więzienia grożą 52-latkowi za ugodzenie nożem swojego kolegi. Do zdarzenia doszło w Nowy Rok.

W sobotę (3.01.) mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do zdarzenia doszło 1 stycznia w okolicach jednego ze sklepów w centrum Grudziądza. Zaczęło się od kłótni. 52-latek w pewnym momencie wyjął nóż i ugodził o rok starszego mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala. Napastnik uciekł, ale został złapany dzień później.

Sąd zdecyduje czy aresztować tymczasowo mężczyznę.

Relacja Marcina Dolińskiego

