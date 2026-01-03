Nożownik z Grudziądza trafił w ręce policji. Usłyszał już zarzut

2026-01-03, 12:16 Marcin Doliński / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

3 lata więzienia grożą 52-latkowi za ugodzenie nożem swojego kolegi. Do zdarzenia doszło w Nowy Rok.

W sobotę (3.01.) mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Do zdarzenia doszło 1 stycznia w okolicach jednego ze sklepów w centrum Grudziądza. Zaczęło się od kłótni. 52-latek w pewnym momencie wyjął nóż i ugodził o rok starszego mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala. Napastnik uciekł, ale został złapany dzień później.



Sąd zdecyduje czy aresztować tymczasowo mężczyznę.