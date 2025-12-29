Dlaczego warto chodzić do lasu zimą? Zajrzeliśmy do serca Borów Tucholskich

2025-12-29, 06:50 Marcin Doliński / Redakcja

Wdecki Park Krajobrazowy przyciąga nie tylko latem. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Świeże powietrze i cisza - po świętach przyda nam się trochę ruchu. Zimowy pobyt w lesie może być jeszcze bardziej atrakcyjny od tego w czasie letnim.

- Można poczuć powietrze. I to pełną piersią. Można uspokoić swoje myśli, wyciszyć się - przekonuje Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - Wysiłek dla organizmu, pobudzenia krążenia to jest ten element, który powinien nas do tego lasu ściągnąć. Rano możemy tam wypatrzeć tropy zwierząt. Wyostrzają nam się wszystkie zmysły. Nie jesteśmy tacy przebodźcowani, a więc po powrocie do domu nawet taka kawa, herbata czy kakao będzie smakowało zupełnie inaczej.