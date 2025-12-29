Dlaczego warto chodzić do lasu zimą? Zajrzeliśmy do serca Borów Tucholskich

2025-12-29, 06:50  Marcin Doliński / Redakcja
Wdecki Park Krajobrazowy przyciąga nie tylko latem. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Wdecki Park Krajobrazowy przyciąga nie tylko latem. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Świeże powietrze i cisza - po świętach przyda nam się trochę ruchu. Zimowy pobyt w lesie może być jeszcze bardziej atrakcyjny od tego w czasie letnim.

- Można poczuć powietrze. I to pełną piersią. Można uspokoić swoje myśli, wyciszyć się - przekonuje Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - Wysiłek dla organizmu, pobudzenia krążenia to jest ten element, który powinien nas do tego lasu ściągnąć. Rano możemy tam wypatrzeć tropy zwierząt. Wyostrzają nam się wszystkie zmysły. Nie jesteśmy tacy przebodźcowani, a więc po powrocie do domu nawet taka kawa, herbata czy kakao będzie smakowało zupełnie inaczej.

Mówi Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Tuchola

Region

Naprawa sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy trwa. Ciepła woda powinna popłynąć do 16:00

Naprawa sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy trwa. Ciepła woda powinna popłynąć do 16:00

2025-12-29, 09:30
Wybory najważniejsze, konflikt w regionie zbędny, 2026 może zaskoczyć. Dr Nowak-Paralusz podsumowała rok [Rozmowa Dnia]

Wybory najważniejsze, konflikt w regionie zbędny, 2026 może zaskoczyć. Dr Nowak-Paralusz podsumowała rok [Rozmowa Dnia]

2025-12-29, 08:56
Chełmno zwróci się w kierunku Wisły. To nowy pomysł promocyjny chełmińskich władz miast

Chełmno zwróci się w kierunku Wisły. To nowy pomysł promocyjny chełmińskich władz miast

2025-12-29, 07:50
Uwaga Znów będzie ślisko IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami

Uwaga! Znów będzie ślisko! IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami

2025-12-28, 21:33
Bydgoszcz. Awaria sieci ciepłowniczej spowodowana wyciekiem wody z rurociągu

Bydgoszcz. Awaria sieci ciepłowniczej spowodowana wyciekiem wody z rurociągu

2025-12-28, 21:19
Sylwester z Polsatem w Toruniu będzie kosztował miasto i województwo 3,3 mln zł

Sylwester z Polsatem w Toruniu będzie kosztował miasto i województwo 3,3 mln zł

2025-12-28, 19:56
Bydgoszcz. Zderzenie samochodu osobowego i karetki na Rondzie Fordońskim

Bydgoszcz. Zderzenie samochodu osobowego i karetki na Rondzie Fordońskim

2025-12-28, 15:17
Mieszkańcy Łobdowa mają swoje Betlejem. Spotkali się, aby wspólnie kolędować

Mieszkańcy Łobdowa mają swoje Betlejem. Spotkali się, aby wspólnie kolędować

2025-12-28, 12:25
Zmarł prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zmarł prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2025-12-28, 10:49

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę