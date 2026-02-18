W Tucholi leśnicy dyskutowali o klimacie. „Nasze wnuki nie zobaczą lasów, jakie my znamy”

2026-02-18, 17:20  Marcin Doliński/DW
Jakie skutki zmian klimatu obserwują specjaliści w polskich lasach? Między innymi o tym dyskutowano w Tucholi/ Fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

O zagrożeniach, jakie dla lasów niesie zmiana klimatu, rozmawiali leśnicy i specjaliści gospodarki letniej w Tucholi podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej o edukacji klimatycznej.

Jakie skutki zmian klimatu obserwują specjaliści w polskich lasach?

- Deficyt wody jest zauważalny, zwłaszcza w okresie największego zapotrzebowania na wodę, czyli wiosną - mówi Piotr Marciniak, dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi. - Trzeba się zastanowić, jak wodę komasować, jak ją gromadzić. Obserwujemy też pojawianie się szkodników, chociażby w Borach Tucholskich dwa i trzy lata temu byliśmy tego świadkami. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Ponadto zauważamy wycofywanie się niektórych gatunków roślin drzewiastych - dodaje.

- W związku ze zmianą klimatu, zasięgi geograficzne różnych gatunków, w tym także drzew, które są ważne z punktu widzenia gospodarki leśnej, zmieniają się - podkreśla Andrzej Jagodziński, dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. - Niektóre gatunki kurczą swój zasięg geograficzny, a niektóre będą je poszerzały. Jest duże prawdopodobieństwo, że nasze wnuczęta nie będą oglądały takich lasów, jakie my widzimy dzisiaj widzimy. To nie oznacza, że lasów nie będzie, ale będą miały (czy raczej: mogą mieć) zupełnie inny wygląd, inne gatunki zaczną dominować - dodaje.

Konferencję zorganizowało Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Zawodowej Leśnictwo.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Tuchola

Region

