Zabytkowa chata i bezcenna przyroda. Wdecki Park Krajobrazowy dostał prezent

2026-01-05, 16:13 Marcin Doliński/Redakcja

fot. Marcin Doliński

Samorząd województwa kupił czterohektarową działkę z zabytkowym budynkiem w centrum Tlenia. Nieruchomość została przekazana Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu. Ma tam powstać lokalne muzeum i ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.

XVIII-wieczny Dom Młynarza w przyszłości ma pełnić funkcję muzeum.

- Będzie tam prezentowana historia, tradycja i dawne zwyczaje tej części Borów Tucholskich - mówi Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

- Z roku na rok przybywa nam różnego rodzaju materialnych zabytków, które potwierdzają długoletnią, bardzo bogatą i burzliwą historię tych terenów. Dla nas, mieszkańców Borów i Kociewia, są to niesamowite relikty. Oprócz tego te 4 hektary są bardzo cenne przyrodniczo. Mamy tu przegląd, całą mozaikę różnego rodzaju siedlisk. Jest fragment starorzecza, kawałek olsu, las sosnowego i lasu mieszanego. No i jest ponad 300-letni dąb pomnikowy.



