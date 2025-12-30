Uwaga na fajerwerki! Nie odpalajmy ich w pomieszczeniach zamkniętych

Każdego roku w regionie w noc sylwestrową strażacy interweniują 30-40 razy. / Fot. Pixabay.com
Już jutro (31.12) sylwester, a wraz z nim sztuczne ognie, petardy i fajerwerki. To widowiskowe, ale też potencjalnie niebezpieczne elementy powitania Nowego Roku.
- Cały ten impet, huk, zadymienie świadczy o tym, że mamy do czynienia z materiałem wybuchowym i łatwopalnym. Stąd właśnie apel o ostrożność. Nie odpalajmy fajerwerków w pomieszczeniach zamkniętych, nie na balkonach, nie na ciasnych parkingach. Korzystajmy z nich wyłącznie na otwartej przestrzeni - mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków. - Nawet jeśli wydaje nam się, że czujnie obchodzimy się z petardą czy racą, to może ona trafić na miejsce łatwego pożaru. Każdego roku w regionie w noc sylwestrową notujemy 30-40 interwencji. Są to głownie śmietniki, przedmioty na balkonach, altany ogrodowe, żywopłoty, czasem zdarza się, że płonie budynek czy sterta słomy, a to może być początek jakiejś większej tragedii.
Małgorzata Jarocka-Krzemkowska podkreśla też, że fajerwerki należy kupować wyłącznie na specjalnych stoiskach, gdzie mamy gwarancję, że produkty były właściwie przechowywane i nie są uszkodzone.
