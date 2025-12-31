Ostatnie próby przed „Sylwestrową Mocą Przebojów” w Toruniu. Są zmiany w ruchu na starówce [zdjęcia]

2025-12-31, 08:03 Monika Kaczyńska/Redakcja

„Sylwestrowa Moc Przebojów” już dziś w Toruniu/Fot. © UMT 2025, autor: Agnieszka Bielecka, licencja: CC BY-NC 4.0

Od środy (31 grudnia) od godz. 8:00 do noworocznego czwartku (1 stycznia) do godz. 3:00-4:00 będą obowiązywały zmiany w organizacji ruchu na starówce w Toruniu.

W związku z „Sylwestrową Mocą Przebojów”, od godz. 8:00 obowiązuje zakaz wjazdu na starówkę od strony al. Jana Pawła II w ulicę Fosa Staromiejska i od placu Teatralnego w Fosę Staromiejską i Piekary. Władze Torunia informują na oficjalnej stronie internetowej, że wjechać mogą jedynie posiadacze zezwolenia Miejskiego Zarządu Dróg, abonamentów oraz osób dojeżdżających do posesji czy hoteli. Przez całą dobę wjazd jest możliwy od strony ul. Wały gen. Sikorskiego, ulicą Dominikańską do ul. Wysokiej, a potem do ul. Prostej.



Od godz. 9:00 obowiązuje zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego. Z kolei od godz. 15:00 w ogóle nie będzie można wjeżdżać na starówkę, z wyjątkiem służb ratowniczych.



Trwają ostatnie przygotowania i próby przed sylwestrem w Toruniu

Turyści z całej Polski zjeżdżają do Torunia na „Sylwestrową Moc Przebojów”. Usłyszymy m.in. Edytę Górniak, Lady Pank i Thomasa Andersa z Modern Talking. Trwają ostatnie przygotowania i próby. Już od samego rana w okolicy sceny można było spotkać gości z różnych zakątków kraju. - Przyjechaliśmy dla Lady Pank, Big Cyc, Beaty Kozidrak, Modern Talking - usłyszała nasza reporterka. - Jesteśmy już na miejscu, żeby wybrać najdogodniejsze dla nas miejsce - wspominali turyści.



Rozpoczęcie transmisji telewizyjnej z „Sylwestrowej Mocy Przebojów” zaplanowano na godz. 19:45. Publiczność będzie wpuszczana na teren imprezy od godz. 17:00. Organizatorzy przewidzieli trzy główne wejścia od ul. Chełmińskiej, Szerokiej i Żeglarskiej. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wejść na teren imprezy od strony ul. Panny Marii. Dla tych osób wydzielono sektor. Natomiast w strefie przeznaczonej dla publiczności będzie mogło przebywać do 10 000 osób.



Organizatorami „Sylwestrowej Mocy Przebojów” są Telewizja Polsat, Miasto Toruń oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o wydarzeniu na oficjalnej stronie miasta.