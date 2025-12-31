Bezpłatne autobusy i tramwaj. Tak będzie w Grudziądzu w noworoczną noc

2025-12-31, 16:10 Marcin Doliński/Redakcja

W Grudziądzu, dla osób bawiących się na sylwestrze w Toruniu uruchomione zostaną bezpłatne linie autobusowe i tramwajowe/fot. Wikipedia

Miasto Grudziądz uruchomi bezpłatne kursy dla osób wracających z „Sylwestrowej Mocy Przebojów” w Toruniu.

Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza informuje, że uruchomione zostaną specjalne autobusy oraz tramwaj, które w Nowy Rok odwiozą osoby bawiące się na „Sylwestrowej Mocy Przebojów” w Toruniu. Będzie też specjalny pociąg. - Ten ma pojawić się w Grudziądzu około godziny 2:25, taki jest też planowany odjazd autobusów i tramwaju - mówi rzecznik. - W razie opóźnienia pojazdy MZK z Torunia będą oczekiwać na przyjazd pociągu i odjadą z przystanku odpowiednio później - dodaje.



W sumie miasto Grudziądz przygotowało dwie linie autobusowe oraz jedną tramwajową, z okazji „Sylwestrowej Mocy Przebojów” w Toruniu. Przejazd sylwestrowymi pojazdami jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

