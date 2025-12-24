Toruń. Zmiany w komunikacji miejskiej w Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Darmowe kursy!

2025-12-24, 10:30  Redakcja
Po Toruniu już od grudnia kursuje specjalny świąteczny tramwaj. / Fot. UMT 2025, Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0.

W wigilię od godz. 5 do godz. 2 dnia następnego, a w Sylwestra od godz. 18 do 1 stycznia godz. 4 przejazdy miejskimi autobusami i tramwajami będą bezpłatne.

24 grudnia 2025r. (środa, Wigilia Bożego Narodzenia)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta.

Tramwaje i autobusy dzienne kursować będą do około godz. 18:00. Po godz. 20:00 rozpoczną kursowanie linie nocne. Nie będą kursować autobusy linii nr 24, 41 i 80.

Od godz. 5:00 (24.12.) do godz. 2:00 dnia następnego (25.12.) przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny.

25-26 grudnia 2025 r. (czwartek-piątek, Boże Narodzenie)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta. Nie będą kursować autobusy linii nr 24, 41 i 80.

27-28 grudnia 2025 r. (sobota-niedziela)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty i niedziele. W nocy z niedzieli na poniedziałek kursują autobusy linii nr N92.

29-30 grudnia 2025 r. (poniedziałek-wtorek)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w ferie. Dodatkowo kursują autobusy linii nr N92.

31 grudnia 2025 r. (środa, Sylwester)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w ferie.

W związku z Sylwestrową Mocą Przebojów od ok. godz. 23:00 uruchomione zostaną dodatkowe specjalne kursy:

  • tramwajów linii nr 1, 5
  • tramwajów linii nr 7 na skróconej trasie: Aleja Solidarności-Wschodnia
  • tramwajów linii nr 9 na trasie: Al. Solidarności-Heweliusza

oraz 6 specjalnych autobusowych linii odwozowych:

  • nr C na trasie Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Podgórska-Dworzec Główny, Łódzka-Włocławska-Czerniewice
  • nr G na trasie: Aleja Solidarności-Legionów-Wielki Rów-Grudziądzka
  • nr P na trasie: Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Poznańska-Poznańska (pętla)
  • nr R na trasie: Plac Św. Katarzyny-Aleja Solidarności-Kościuszki-Dworzec Wschodni-Łyskowskiego-Rubinkowo P&R-Olsztyńska-Nad Strugą
  • nr S na trasie: Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Podgórska, Dworzec Główny-Łódzka-Andersa-Drzymały
  • nr W na trasie: Plac Św. Katarzyny-Aleja Solidarności-Szosa Chełmińska-Kwiatowa-Chabrowa-Zbożowa-Wrzosy I

31 grudnia 2025r. od godz. 18:00 do 1 stycznia 2026 r godz. 4:00 przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny.

1 stycznia 2026 r. (czwartek, Nowy Rok)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta. Nie będą kursować autobusy linii nr 24, 41 i 80.

2 stycznia 2026r. (piątek)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty. Dodatkowo wykonane będą 2 kursy linii nr 39 z pętli Rubinkowo R&R o godz. 7:10 i z os. Nad Strugą o godz. 7:27.

3-4 stycznia 2026. (sobota-niedziela)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty i niedziele. W nocy z niedzieli na poniedziałek kursują autobusy linii nr N92.

5 stycznia 2026r. (poniedziałek)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty. Dodatkowo wykonane będą 2 kursy linii nr 39 z pętli Rubinkowo R&R o godz. 7:10 i z os. Nad Strugą o godz. 7:27.

6 stycznia 2026r. (poniedziałek, święto Trzech Króli)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta.

Nie będą kursowały autobusy linii nr 24, 41.

Dodatkowo kursować będą autobusy linii nr 80 według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele.

Toruń

Region

