Toruń. Zmiany w komunikacji miejskiej w Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Darmowe kursy!

W wigilię od godz. 5 do godz. 2 dnia następnego, a w Sylwestra od godz. 18 do 1 stycznia godz. 4 przejazdy miejskimi autobusami i tramwajami będą bezpłatne.
24 grudnia 2025r. (środa, Wigilia Bożego Narodzenia) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta. Tramwaje i autobusy dzienne kursować będą do około godz. 18:00. Po godz. 20:00 rozpoczną kursowanie linie nocne. Nie będą kursować autobusy linii nr 24, 41 i 80. Od godz. 5:00 (24.12.) do godz. 2:00 dnia następnego (25.12.) przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny. 25-26 grudnia 2025 r. (czwartek-piątek, Boże Narodzenie) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta. Nie będą kursować autobusy linii nr 24, 41 i 80. 27-28 grudnia 2025 r. (sobota-niedziela) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty i niedziele. W nocy z niedzieli na poniedziałek kursują autobusy linii nr N92. 29-30 grudnia 2025 r. (poniedziałek-wtorek) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w ferie. Dodatkowo kursują autobusy linii nr N92. 31 grudnia 2025 r. (środa, Sylwester) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w ferie. W związku z Sylwestrową Mocą Przebojów od ok. godz. 23:00 uruchomione zostaną dodatkowe specjalne kursy: tramwajów linii nr 1, 5 tramwajów linii nr 7 na skróconej trasie: Aleja Solidarności-Wschodnia tramwajów linii nr 9 na trasie: Al. Solidarności-Heweliusza oraz 6 specjalnych autobusowych linii odwozowych: nr C na trasie Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Podgórska-Dworzec Główny, Łódzka-Włocławska-Czerniewice nr G na trasie: Aleja Solidarności-Legionów-Wielki Rów-Grudziądzka nr P na trasie: Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Poznańska-Poznańska (pętla) nr R na trasie: Plac Św. Katarzyny-Aleja Solidarności-Kościuszki-Dworzec Wschodni-Łyskowskiego-Rubinkowo P&R-Olsztyńska-Nad Strugą nr S na trasie: Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Podgórska, Dworzec Główny-Łódzka-Andersa-Drzymały nr W na trasie: Plac Św. Katarzyny-Aleja Solidarności-Szosa Chełmińska-Kwiatowa-Chabrowa-Zbożowa-Wrzosy I 31 grudnia 2025r. od godz. 18:00 do 1 stycznia 2026 r godz. 4:00 przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny. 1 stycznia 2026 r. (czwartek, Nowy Rok) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta. Nie będą kursować autobusy linii nr 24, 41 i 80. 2 stycznia 2026r. (piątek) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty. Dodatkowo wykonane będą 2 kursy linii nr 39 z pętli Rubinkowo R&R o godz. 7:10 i z os. Nad Strugą o godz. 7:27. 3-4 stycznia 2026. (sobota-niedziela) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty i niedziele. W nocy z niedzieli na poniedziałek kursują autobusy linii nr N92. 5 stycznia 2026r. (poniedziałek) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty. Dodatkowo wykonane będą 2 kursy linii nr 39 z pętli Rubinkowo R&R o godz. 7:10 i z os. Nad Strugą o godz. 7:27. 6 stycznia 2026r. (poniedziałek, święto Trzech Króli) Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta. Nie będą kursowały autobusy linii nr 24, 41. Dodatkowo kursować będą autobusy linii nr 80 według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele.
W wigilijny wieczór w Polskim Radiu PiK zapraszamy na spotkanie z bydgoskimi Klaryskami. Siostry Magdalena i Faustyna zdradzą nam trochę tajemnic ze swojego…
Od 24 do 26 grudnia (od środy do piątku) na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych obowiązywać będą niedzielne rozkłady jazdy. Zmiany obejmą także…
Ogień pojawił się w środę (24.12) po godz. 6.20. Paliła się zewnętrzna sauna na prywatnej posesji. Brak osób poszkodowanych.
Z ordynariuszem diecezji bydgoskiej o oderwaniu się od codziennych spraw, aby zobaczyć gwiazdę nad Betlejem, rozmawiał Maciej Wilkowski.
24 grudnia po raz pierwszy w historii dołącza do listy dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że Wigilia Bożego Narodzenia stała się oficjalnym świętem…
W Domu Rodziny Kasprowiczów w inowrocławskim Szymborzu można oglądać ciekawą szopkę. Postaci biblijne ze zwierzętami otoczone zostały makietami znanych…
Toruńska policja odstała osiem nowych radiowozów. Przy okazji zaprezentowano też nową formację w strukturze Komendy Miejskiej. To Grupa Szybkiego Reagow…
23-latek, w przypływie emocji zbił szybę wiaty przystankowej przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Zajście widział świadek, który natychmiast powiadomił…
Stanisław Lejkowski, wybitny architekt i projektant wnętrz spoczął na cmentarzu parafii pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo przy ulicy Wyszyńskiego…
