Toruń. Zmiany w komunikacji miejskiej w Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Darmowe kursy!

2025-12-24, 10:30 Redakcja

Po Toruniu już od grudnia kursuje specjalny świąteczny tramwaj. / Fot. UMT 2025, Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0.

W wigilię od godz. 5 do godz. 2 dnia następnego, a w Sylwestra od godz. 18 do 1 stycznia godz. 4 przejazdy miejskimi autobusami i tramwajami będą bezpłatne.

24 grudnia 2025r. (środa, Wigilia Bożego Narodzenia)



Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta.



Tramwaje i autobusy dzienne kursować będą do około godz. 18:00. Po godz. 20:00 rozpoczną kursowanie linie nocne. Nie będą kursować autobusy linii nr 24, 41 i 80.



Od godz. 5:00 (24.12.) do godz. 2:00 dnia następnego (25.12.) przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny.



25-26 grudnia 2025 r. (czwartek-piątek, Boże Narodzenie)



Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w święta. Nie będą kursować autobusy linii nr 24, 41 i 80.



27-28 grudnia 2025 r. (sobota-niedziela)



Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty i niedziele. W nocy z niedzieli na poniedziałek kursują autobusy linii nr N92.



29-30 grudnia 2025 r. (poniedziałek-wtorek)



Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w ferie. Dodatkowo kursują autobusy linii nr N92.



31 grudnia 2025 r. (środa, Sylwester)



Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących w ferie.



W związku z Sylwestrową Mocą Przebojów od ok. godz. 23:00 uruchomione zostaną dodatkowe specjalne kursy:





tramwajów linii nr 1, 5

tramwajów linii nr 7 na skróconej trasie: Aleja Solidarności-Wschodnia

tramwajów linii nr 9 na trasie: Al. Solidarności-Heweliusza

nr C na trasie Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Podgórska-Dworzec Główny, Łódzka-Włocławska-Czerniewice

nr G na trasie: Aleja Solidarności-Legionów-Wielki Rów-Grudziądzka

nr P na trasie: Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Poznańska-Poznańska (pętla)

nr R na trasie: Plac Św. Katarzyny-Aleja Solidarności-Kościuszki-Dworzec Wschodni-Łyskowskiego-Rubinkowo P&R-Olsztyńska-Nad Strugą

nr S na trasie: Aleja Solidarności-Plac Rapackiego-Podgórska, Dworzec Główny-Łódzka-Andersa-Drzymały

nr W na trasie: Plac Św. Katarzyny-Aleja Solidarności-Szosa Chełmińska-Kwiatowa-Chabrowa-Zbożowa-Wrzosy I

1 stycznia 2026 r. (czwartek, Nowy Rok)

2 stycznia 2026r. (piątek)

3-4 stycznia 2026. (sobota-niedziela)

5 stycznia 2026r. (poniedziałek)

6 stycznia 2026r. (poniedziałek, święto Trzech Króli)