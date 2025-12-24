Bydgoszcz. Zmiany w komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku

2025-12-24, 11:00 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Świąteczny tramwaj już jeździ po bydgoskich torach. Będzie kursować do 6 stycznia/fot. Sława Skibińska-Dmitruk/Archiwum

Od 24 do 26 grudnia (od środy do piątku) na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych obowiązywać będą niedzielne rozkłady jazdy. Zmiany obejmą także Sylwestra i Nowy Rok.

Sylwester (31 grudnia)

Komunikacja publiczna będzie kursowała według rozkładów jazdy dnia powszedniego na ferie i wakacje, do około godziny 20:30. Po godzinie 20:30 będą wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii:



zawieszone zostanie funkcjonowanie linii nr: 51, 62, 81, 89 (w ramach linii nr 89 zostaną wykonane dwa kursy w godzinach wieczornych z pętli Błonie o godz. 21:18 i 22:20),

bez zmian będą funkcjonowały linie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 79 (bez wjazdów kieszeniowych na Wąbrzeską), 80, 82, 83, 84, 85, 40, 41, 42, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 32N, 36N i ZaT6.

Nowy Rok (1 stycznia)

Noc ze środy na czwartek (31 grudnia/1 stycznia)

Leśne (przystanki zlokalizowane na ul. Sułkowskiego w obu kierunkach),

Sułkowskiego/Czerkaska (w obu kierunkach),

Czerkaska/Gdańska (tylko w kierunku Dworca Leśne i Podkowy).