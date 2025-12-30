Uwaga! Zablokowano ruch tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońska i 19 Marca [AKTUALIZACJA, zdjęcia]

2025-12-30, 13:03  Redakcja / Monika Siwak
Tak obecnie wyglądają tory, gdzie pojawił się dym. / Fot. Bartosz Nawrocki

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze torów tramwajowych. Po dojeździe na miejsce okazało się, że... z torów unosił się dym.

Około godz. 15:00 ZDMIKP Bydgoszcz przekazał, że ruch jest stopniowo przywracany, ale możliwe są opóźnienia.


Do zdarzenia doszło u zbiegu ulic Jagiellońska i 19 marca 1981 roku. Straż pożarna zabezpieczyła teren. Wstrzymano ruch tramwajów w obie strony.

Jak się dowiedzieliśmy od rzeczniczki Zarządu Dróg, doszło do przepięcia w sieci zasilającej i zwarcia w szynie - to wywołało zapalenie się żywic i gumy, na której ułożone jest torowisko - stąd dym.

Na razie nie wiadomo jak długo awaria będzie usuwana.

Zmiany kursowania tramwajów na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

