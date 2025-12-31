Dwie awarie torów w Bydgoszczy na ulicach Jagiellońskiej i Focha. Znamy przyczyny

2025-12-31, 11:39 Damian Klich/Redakcja

Znamy przyczyny awarii torów w Bydgoszczy, do których doszło wczoraj (30 grudnia)/fot. ilustracyjnie

Znamy przyczyny obydwu awarii torowiska, do których doszło wczoraj w Bydgoszczy. Zdarzenia na ulicy Jagiellońskiej i Focha spowodowały spore zamieszanie w ruchu.

Na ul. Jagiellońskiej palił się podkład pod torami. Z kolei na ul. Focha, niedaleko Opery Nova doszło do usterki szyny. O dokładnych przyczynach obu przypadków mówi Katarzyna Muszyńska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Przyczyną awarii na ul. Jagiellońskiej było przepięcie w sieci zasilającej i zwarcie w obrębie szyny, co wywołało zapalenie się żywicy oraz gumy, na której ułożone jest torowisko - przekazała. - Ruch tramwajowy został przywrócony około godziny 14:40. Z kolei na ul. Focha doszło do pęknięcia szyny. Naprawa zajęła około półtorej godziny - dodała rzecznik.



Katarzyna Muszyńska dodała, że stan torów jest na bieżąco monitorowany. Planowany jest również kapitalny remont torowiska na ul. Jagiellońskiej. - Jednak może to nastąpić dopiero, gdy zostanie otwarta trasa prowadząca przez Babią Wieś - zaznaczyła rzecznik. - W przyszłym roku planujemy natomiast naprawy torowiska w dwóch miejscach - przy trasie Uniwersyteckiej oraz na wysokości ul. Jagiellońskiej 94 - zapowiedziała.



A przy okazji wstrzymania ruchu tramwajów wyremontowany zostanie też odcinek torowiska na skrzyżowaniu Gdańska/Kamienna.