Tak teraz wygląda zabytkowy budynek dworca w Toruniu. Piec kaflowy zachowany! [zdjęcia]

Dworzec kolejowy Toruń Miasto, pochodzący z końca XIX wieku, przeszedł kompleksową modernizację/fot. PKP S.A./Facebook
Dworzec kolejowy Toruń Miasto, pochodzący z końca XIX wieku, przeszedł kompleksową modernizację. Przywrócony został dawny wygląd zewnętrzny obiektu, a wnętrza zostały odrestaurowane i dostosowane do współczesnych wymogów.
Główny budynek dworca został wzniesiony w 1889 roku w stylu neogotyckim, a w 1938 roku został przebudowany w duchu wczesnego modernizmu.
Dworzec odzyskał dawny wygląd. Elewacja głównego budynku i sąsiadujących z nim obiektów zyskała beżowy odcień, który ustalono w czasie prac konserwatorskich, odkrywając warstwy różnych farb. Nad głównym wejściem od strony miasta umieszczony został tradycyjny, okrągły zegar dworcowy.
W ramach inwestycji częściowo rozebrany został budynek położony pomiędzy dworcem i tzw. starą apteką, a w tym miejscu urządzono letnią poczekalnię z pergolami obsadzonymi roślinami pnącymi.
Modernizację przeszły również wnętrza dworca. Centralnym miejscem obsługi pasażerów jest hol dworca, który też pełni rolę poczekalni. Na nowej posadzce odtworzono styl i kolorystykę dawnej mozaiki, a ściany obłożono płytami klinkierowymi. W holu zamontowano m.in. nowoczesne oświetlenie, ławki, gabloty z rozkładami jazdy oraz tablice odjazdów i przyjazdów pociągów.
Na dworcu, oprócz przestrzeni przeznaczonej bezpośrednio do obsługi podróżnych, przewidziano pomieszczenia handlowo-gastronomiczne. W głównym budynku m.in. jest sala na lokal gastronomiczny, gdzie odrestaurowano sufit, zabytkową boazerię i piec kaflowy.
Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących zamontowano dotykowe tablice z planem dworca, oznaczenia w alfabecie Braille’a i ścieżki prowadzące.
Koszt modernizacji dworca wyniósł ponad 25,5 mln zł brutto i został sfinansowany ze środków Polskich Kolei Państwowych.
Stacja Toruń Miasto obsługuje pasażerów pociągów dalekobieżnych PKP Intercity do Wrocławia, Poznania i Olsztyna oraz pociągów regionalnych POLREGIO do Bydgoszczy, Gniezna, Łodzi, Jabłonowa Pomorskiego i Inowrocławia. Pasażerowie mogą korzystać z pociągów regionalnych Arriva RP dojeżdżających do Grudziądza, Sierpca, Czernikowa, Skępego i Lipna. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 r. stacja na dobę obsługiwała średnio 2,1 tys. pasażerów i zatrzymywało się na niej 79 pociągów.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę