Tak teraz wygląda zabytkowy budynek dworca w Toruniu. Piec kaflowy zachowany! [zdjęcia]

2025-12-25, 12:25  PAP/Redakcja
Dworzec kolejowy Toruń Miasto, pochodzący z końca XIX wieku, przeszedł kompleksową modernizację. Przywrócony został dawny wygląd zewnętrzny obiektu, a wnętrza zostały odrestaurowane i dostosowane do współczesnych wymogów.

Główny budynek dworca został wzniesiony w 1889 roku w stylu neogotyckim, a w 1938 roku został przebudowany w duchu wczesnego modernizmu.

  • Dworzec odzyskał dawny wygląd. Elewacja głównego budynku i sąsiadujących z nim obiektów zyskała beżowy odcień, który ustalono w czasie prac konserwatorskich, odkrywając warstwy różnych farb. Nad głównym wejściem od strony miasta umieszczony został tradycyjny, okrągły zegar dworcowy.
  • W ramach inwestycji częściowo rozebrany został budynek położony pomiędzy dworcem i tzw. starą apteką, a w tym miejscu urządzono letnią poczekalnię z pergolami obsadzonymi roślinami pnącymi.
  • Modernizację przeszły również wnętrza dworca. Centralnym miejscem obsługi pasażerów jest hol dworca, który też pełni rolę poczekalni. Na nowej posadzce odtworzono styl i kolorystykę dawnej mozaiki, a ściany obłożono płytami klinkierowymi. W holu zamontowano m.in. nowoczesne oświetlenie, ławki, gabloty z rozkładami jazdy oraz tablice odjazdów i przyjazdów pociągów.
  • Na dworcu, oprócz przestrzeni przeznaczonej bezpośrednio do obsługi podróżnych, przewidziano pomieszczenia handlowo-gastronomiczne. W głównym budynku m.in. jest sala na lokal gastronomiczny, gdzie odrestaurowano sufit, zabytkową boazerię i piec kaflowy.
  • Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących zamontowano dotykowe tablice z planem dworca, oznaczenia w alfabecie Braille’a i ścieżki prowadzące.
Koszt modernizacji dworca wyniósł ponad 25,5 mln zł brutto i został sfinansowany ze środków Polskich Kolei Państwowych.


Stacja Toruń Miasto obsługuje pasażerów pociągów dalekobieżnych PKP Intercity do Wrocławia, Poznania i Olsztyna oraz pociągów regionalnych POLREGIO do Bydgoszczy, Gniezna, Łodzi, Jabłonowa Pomorskiego i Inowrocławia. Pasażerowie mogą korzystać z pociągów regionalnych Arriva RP dojeżdżających do Grudziądza, Sierpca, Czernikowa, Skępego i Lipna. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 r. stacja na dobę obsługiwała średnio 2,1 tys. pasażerów i zatrzymywało się na niej 79 pociągów.

Toruń
