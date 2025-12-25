Tak teraz wygląda zabytkowy budynek dworca w Toruniu. Piec kaflowy zachowany! [zdjęcia]

Dworzec kolejowy Toruń Miasto, pochodzący z końca XIX wieku, przeszedł kompleksową modernizację/fot. PKP S.A./Facebook

Dworzec kolejowy Toruń Miasto, pochodzący z końca XIX wieku, przeszedł kompleksową modernizację. Przywrócony został dawny wygląd zewnętrzny obiektu, a wnętrza zostały odrestaurowane i dostosowane do współczesnych wymogów.

Główny budynek dworca został wzniesiony w 1889 roku w stylu neogotyckim, a w 1938 roku został przebudowany w duchu wczesnego modernizmu.





Dworzec odzyskał dawny wygląd. Elewacja głównego budynku i sąsiadujących z nim obiektów zyskała beżowy odcień, który ustalono w czasie prac konserwatorskich, odkrywając warstwy różnych farb. Nad głównym wejściem od strony miasta umieszczony został tradycyjny, okrągły zegar dworcowy.

W ramach inwestycji częściowo rozebrany został budynek położony pomiędzy dworcem i tzw. starą apteką, a w tym miejscu urządzono letnią poczekalnię z pergolami obsadzonymi roślinami pnącymi.

Modernizację przeszły również wnętrza dworca. Centralnym miejscem obsługi pasażerów jest hol dworca, który też pełni rolę poczekalni. Na nowej posadzce odtworzono styl i kolorystykę dawnej mozaiki, a ściany obłożono płytami klinkierowymi. W holu zamontowano m.in. nowoczesne oświetlenie, ławki, gabloty z rozkładami jazdy oraz tablice odjazdów i przyjazdów pociągów.

Na dworcu, oprócz przestrzeni przeznaczonej bezpośrednio do obsługi podróżnych, przewidziano pomieszczenia handlowo-gastronomiczne. W głównym budynku m.in. jest sala na lokal gastronomiczny, gdzie odrestaurowano sufit, zabytkową boazerię i piec kaflowy.