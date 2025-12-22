Jedna osoba zginęła w karambolu na autostradzie A1 niedaleko Torunia [AKTUALIZACJA]

W wypadku wzięły udział trzy samochody ciężarowe i jeden osobowy. Doszło do niego na autostradzie A1 w miejscowości Kiełbasin (pow. toruński).
Do zdarzenia doszło między godziną 1:00 a 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dwie osoby ranne zostały zabrane do szpitala, jedna z nich - jak informuje policja - w szpitalu zmarła.
Drogowcy wstępnie podają, że wypadek spowodował pojazd osobowy stojący na pasie. Samochód nie był oświetlony, a przez to niewidoczny dla innych kierowców. Policja informuje, że w zdarzeniu uczestniczył pojazd osobowy i trzy ciężarowe. - Prowadzimy śledztwo pod nadzorem prokuratury - mówi młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - 23-latek kierujący osobowym Oplem z nieustalonej dotąd przyczyny uderzył w barierę energochłonną, po czym zatrzymał się na pasie ruchu. Następnie jego samochód został uderzony przez nadjeżdżające z tyłu dwa pojazdy ciężarowe z naczepą oraz ciężarowe Iveco. Kierowcy Opla oraz Iveco zostali przewiezieni do szpitala. W wyniku odniesionych obrażeń 23-latek zmarł - dodał.
Mężczyźni kierujący pojazdami ciężarowymi byli trzeźwi. Z powodu wypadku droga w kierunku Łodzi, między węzłami Lisewo i Turzno była zablokowana. Obecnie nie ma już utrudnień.
Mówi młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę