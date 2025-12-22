Przewozili ponad 10 kilogramów narkotyków. Handlarze z Torunia trafili do aresztu [zdjęcia, wideo]

2025-12-22, 13:42  Michał Zaręba/Redakcja
Policjanci z Torunia zatrzymali handlarzy narkotykami, którzy przewozili ponad 10 kilogramów zakazanych substancji/fot. KMP w Toruniu

Nawet do 12 lat pozbawienia wolności grozi toruńskim handlarzom narkotykami. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 33 i 36 lat, którzy w aucie przewozili ponad 10 kilogramów zakazanych substancji.

Do zatrzymania doszło w miniony czwartek (18 grudnia). Śledczy zatrzymali dostawczego Opla do kontroli, w którym znajdowali się mężczyźni podejrzani o nielegalny handel. - Policjanci przeszukali auto, w którym znaleźli przeszło 420 gramów zielonego suszu roślinnego - mówiła asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. - Następnie dokonali oględzin zajmowanych przez ustalonych mężczyzn mieszkań w Toruniu i powiecie - dodała.

W sumie zabezpieczono ponad 10 kilogramów narkotyków. - Wstępne policyjne testy wykazały, że była to: marihuana, amfetamina, mefedron, 2C-B, morfina - wymienia asp. Dominika Bocian. - Kryminalni odkryli także kilogramy i litry innych substancji, które trafiły do dalszej analizy. Ponadto w mieszkaniach znaleźli wagi elektroniczne, worki, zgrzewarki do folii, maski przeciwpyłowe, liczarkę banknotów oraz gotówkę - dodała.

Handlarze usłyszeli już zarzuty obrotu znaczną ilością narkotyków. Został wobec nich zastosowany tymczasowy trzymiesięczny areszt. O wymiarze kary zdecyduje sąd, jednak już teraz wiadomo, że grozi im do 12 lat więzienia.

Mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji

materiały KMP w Toruniu

