W ciągu roku miał wprowadzić do obrotu około 38 kilogramów narkotyków [wideo, zdjęcia]

2025-12-16, 15:52 Redakcja

Narkotyki znalezione w mieszkaniu zatrzymanego bydgoszczanina/fot. materiały policji

Policjanci z Bydgoszczy prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową, dotyczące obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie miasta.

W miniony czwartek funkcjonariusze zatrzymali - wytypowanego wcześniej - mieszkańca Bydgoszczy. Miał on - w okresie od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r. - wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci tzw. kryształu (3-CMC).



- Jak ustalono, w ciągu roku wprowadził na rynek około 38 kilogramów narkotyków – informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 48-latka, ujawniono m.in.: niespełna 3 kilogramy kryształu, ponad 100 gramów substancji psychotropowej w postaci proszku, ponad 200 tabletek extasy oraz kilkadziesiąt tzw. skrętów z zawartością suszu.



Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. - Z uwagi na grożącą surową karę, a także wynikającą z postawy podejrzanego obawę matactwa, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o aresztowanie na trzy miesiące, na co zgodę wyraził sąd – informuje prokurator. Śledztwo ma charakter rozwojowy.