Produkowali narkotyki obok komisariatu toruńskiej policji. Bracia usłyszeli wyrok

2025-12-10, 23:08 Michał Zaręba/Redakcja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku/fot. Yanek / fotopolska.eu/Wikipedia

Jest prawomocny wyrok w sprawie produkcji narkotyku ecstasy przy ul. PCK w Toruniu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowił obniżyć wyrok braciom Cezaremu i Bartoszowi T., skazanym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, z 5 lat do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W sprawie oskarżonych było pięć osób. Łagodniejsze wyroki sąd wymierzył mężczyznom, które czuwali nad produkcją. Narkotyki były rozprowadzane po kraju. Proceder ujawnili wrocławscy śledczy. Co ciekawe, produkcja odbywała się w pobliżu komisariatu policji. Grupa została oskarżona o wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków.