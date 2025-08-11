Hormony, narkotyki, znieczulenie, botoks. KAS przeszukała sortownie przesyłek. Pomógł pies [zdjęcia]

2025-08-11, 16:20 Jolanta Fischer/Redakcja

Funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego po raz kolejny udaremnili próbę przemytu narkotyków i substancji psychoaktywnych. Zabronione substancje znaleziono na terenie dwóch sortowni przesyłek w Bydgoszczy i Toruniu.

Marihuana ukryta w paczce

W bydgoskiej sortowni, w dwóch przesyłkach mających trafić do odbiorców na terenie kraju, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli blisko 3 kg suszu roślinnego, który po przeprowadzonym badaniu narkotestem okazał się marihuaną, 90 szt. tabletek ecstasy (MDMA) oraz 20 ml mieszaniny ketaminy z rozpuszczalnikiem, tj. substancji psychoaktywnej stosowanej jako lek w medycynie, a w weterynarii do znieczulenia przedoperacyjnego. Zatrzymane narkotyki, których wartość wyceniono na blisko 150 tys. zł, przekazano zgodnie z właściwością rzeczową do jednostek Policji.



Milky na tropie…

Z kolei w toruńskiej sortowni przesyłek, Milky – czworonożny funkcjonariusz KAS – wytropił paczki zawierające ok. 3 g kokainy i 100 tabletek ecstasy o wartości przekraczającej 3 tys. zł. Dodatkowo, funkcjonariusze KAS wykryli przesyłki, w których znajdowały się preparaty toksyny botulinowej wykorzystywane w medycynie estetycznej, hormony inkretynowe i płciowe oraz sterydy. Lekarstwa, których wartość oszacowano na 1,5 tys. zł, zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy do dalszego postępowania.