19-letni motocyklista uderzył w drzewo, zginął na miejscu. Po tragedii w Czarżu

2025-08-11, 14:00  Redakcja
Policjant apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, szczególnie podczas skrętu i zmiany pasa ruchu/fot. Archiwum

Bydgoscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny wypadku w miejscowości Czarże (powiat bydgoski), w którym zginął 19-letni motocyklista.

Do wypadku doszło w minioną niedzielę przy ul. Krótkiej w miejscowości Czarże. - Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 19-letni motocyklista wyprzedzał w rejonie skrzyżowania mercedesa, a w tym samym czasie z drogi podporządkowanej wyjeżdżał nissan - informuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Prawdopodobnie, aby uniknąć zderzenia, kierujący jednośladem zjechał na pobocze, gdzie wywrócił się i uderzył w drzewo. Niestety, w wyniku obrażeń zmarł na miejscu.

Policjant apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, szczególnie podczas skrętu i zmiany pasa ruchu. - Należy zawsze upewnić się, że manewr jest bezpieczny i nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu, w tym dla motocyklistów, którzy są mniej widoczni i narażeni na poważniejsze skutki.

