Zderzenie z barierkami w Toruniu, kolizja w Lubiczu. Wypadkowy poranek w regionie

2025-08-13, 09:58 Redakcja

W Toruniu samochód uderzył w barierki uliczne/fot. KM PSP Toruń

W Toruniu auto wjechało w uliczne barierki, w Lubiczu zderzyły się dwa samochody. Kierowca z pierwszego zdarzenia został zabrany do szpitala.

O godzinie 05:38, w Toruniu, przy ul. Broniewskiego samochód uderzył w barierki uliczne. Jedna osoba poszkodowana została zabrana przez ratowników medycznych do szpitala. Na miejscu działały też zastępy straży pożarnej.



Z kolei po godz. 6.00 w Lubiczu - między Toruniem a Lipnem - zderzyły się dwa samochody. Jak podaje Punkt Informacji Drogowej GDDKiA - zablokowany został jeden pas ruchu, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.