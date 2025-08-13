Potrącenie 11-latki w Mroczy. Dziewczynkę do szpitala zabrał śmigłowiec LPR

2025-08-13, 14:44  Agata Raczek/Redakcja
Kierowca audi potrącił 11-latkę na przejściu/fot: archiwum

Kierowca audi potrącił 11-latkę na przejściu/fot: archiwum

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 20-letni kierujący samochodem marki Audi nie ustąpił pierwszeństwa 11-latce znajdujące się na przejściu dla pieszych.

- Dziewczynka z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala, w celu dalszych hospitalizacji. Kierujący audi był trzeźwy - mówi mł. asp. Kamil Smoliński, rzecznik nakielskich policjantów.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Nakło

Region

Reportażystka PR PiK w finale konkursu NGO Hero. Zgłaszały organizacje pozarządowe

Reportażystka PR PiK w finale konkursu NGO Hero. Zgłaszały organizacje pozarządowe

2025-08-13, 18:11
Zderzenie dwóch aut w Bądkowie. Było dachowanie. Trzy osoby przewiezione do szpitala

Zderzenie dwóch aut w Bądkowie. Było dachowanie. Trzy osoby przewiezione do szpitala

2025-08-13, 16:10
Przekroczyli prędkość o ponad 50 kmh. Trzech kierowców straciło prawo jazdy

Przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h. Trzech kierowców straciło prawo jazdy

2025-08-13, 15:39
Marszałek nagrodzi najbardziej pomysłowe witacze dożynkowe. W puli nagród jest 17 tys. zł

Marszałek nagrodzi najbardziej pomysłowe witacze dożynkowe. W puli nagród jest 17 tys. zł

2025-08-13, 14:46
Wielki kontrakt dla Bydgoszczy W WZL nr 2 będą modernizowane polskie samoloty F-16

Wielki kontrakt dla Bydgoszczy! W WZL nr 2 będą modernizowane polskie samoloty F-16

2025-08-13, 14:00
Zderzenie z barierkami w Toruniu, kolizja w Lubiczu. Wypadkowy poranek w regionie

Zderzenie z barierkami w Toruniu, kolizja w Lubiczu. Wypadkowy poranek w regionie

2025-08-13, 09:58
Park dendrologiczny przy rzece Stążce. PR PiK w Gołąbku i Nadleśnictwie Tuchola [zdjęcia]

Park dendrologiczny przy rzece Stążce. PR PiK w Gołąbku i Nadleśnictwie Tuchola [zdjęcia]

2025-08-13, 09:00
Ma zejść z pomnika i wyjść z podręcznika Konkurs na stylową pamiątkę po Koperniku

Ma zejść z pomnika i wyjść z podręcznika! Konkurs na stylową pamiątkę po Koperniku

2025-08-13, 07:55
Polska noblistka bez połowy nazwiska Petycja o dopisanie Skłodowskiej na euro banknocie

Polska noblistka bez połowy nazwiska? Petycja o dopisanie „Skłodowskiej" na euro banknocie

2025-08-13, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę