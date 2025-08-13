Wyprzedzał na skrzyżowaniu i bardzo szybko za to zapłacił: tysiąc złotych i punkty [wideo]

2025-08-13, 20:03 Redakcja

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Na obwodnicy Inowrocławia, policyjny patrol zauważył samochód iveco, którego kierowca wykonał nieprawidłowy manewr: wyprzedzał na skrzyżowaniu. Przewinienie zostało nagrane na wideorejestratorze grupy SPEED.

Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Jechał nim 23-letni mieszkaniec powiatu toruńskiego. Mężczyzna za wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości tysiąca złotych plus dziesięć punktów karnych.



Głównym zadaniem policyjnej grupy „SPEED” jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez zwalczanie niebezpiecznych zachowań. Mowa tu o przekraczaniu prędkości, nielegalnych wyścigach oraz innych „pirackich" zachowaniach.