2025-08-13, 21:18 Redakcja

Wieczór na kujawsko-pomorskich drogach. Prędkość i lekceważenie pierwszeństwa/fot: archiwum

W podbydgoskiej Strzyżawie zderzyły się dwa samochody, a w Nowym Dworze auto dachowało. Zdarzenia te miały miejsce między godz. 17:00 a 19:00.

Zderzenie dwóch samochodów w podbydgoskiej Strzyżawie: policja ustaliła, że sprawcą był kierujący mercedesem, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kobiecie kierującej pojazdem marki mazda. Kobieta została zabrana do szpitala na badania. Funkcjonariusze zabrali dowody rejestracyjne obu pojazdów. W miejscu zdarzenia ruch odbywał się wahadłowo.



Z kolei w Nowym Dworze pod Bydgoszczą dachowało auto marki renault. 40-letnia kierująca nie dostosowała prędkości do panujących warunków. Policja ukarała ją mandatem i zabrała dowód rejestracyjny pojazdu. Działania służb już się zakończyły.