Zderzenie dwóch aut w Bądkowie. Było dachowanie. Trzy osoby przewiezione do szpitala

2025-08-13, 16:10 Agata Raczek/Redakcja

Policja ustala przyczyny kolizji w Bądkowie, w powiecie aleksandrowskim/fot: KPP Aleksandrów Kujawsko

Trwają działania służb po kolizji dwóch osobówek w Bądkowie w powiecie aleksandrowskim. W wyniku zderzenia jeden z pojazdów dachował. Są osoby poszkodowane.

Szczegóły podał st. asp. Michał Żbikowski, rzecznik aleksandrowskich strażaków:

- O godzinie 14:19, z centrum powiadamiania ratunkowego wpłynęło zgłoszenie o kolizji dwóch aut w miejscowości Bądkowo. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu drogi powiatowej 266 z drogą wojewódzką 301. W pojazdach były cztery osoby - trzy osoby zostały przetransportowane przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitali. Jedna osoba została przebadana na miejscu, ale lekarz stwierdził, że nie jest konieczne hospitalizacja.



- Kierując pojazdem marki Dacia 28-latek, jadąc od ulicy Wojska Polskiego w Bądkowie, nie zastosował się do znaku „stop" i wymusił pierwszeństwo kierującemu pojazdem zabytkowym marki UMM, kierowanym przez 56-latka. Do szpitala trafiły trzy osoby: kierując dacią i dwie jego pasażerki. Wszyscy kierujący byli trzeźwi - podaje asp. szt. Marta Białkowska - Błachowicz, rzeczniczka aleksandrowskich policjantów.



W akcji ratunkowej brali udział strażacy, ratownicy medyczni i policja, która teraz ustala okoliczności tego zdarzenia.