Dachowanie auta osobowego na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy

2025-08-29, 08:24 Damian Klich/Redakcja

Auto osobowe dachowało po zderzeniu z ciężarówką na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy/fot: Facebook, Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Auto osobowe dachowało po zderzeniu z ciężarówką na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Samochód leżał na ulicy 3 Maja. Zamknięty był jeden pas ruchu. Nie ma osób poszkodowanych.

– Choć pierwotnie zdarzenie wyglądało bardzo poważnie, na szczęście w tej sytuacji nikomu nic się nie stało, a to jest najważniejsze. Do zdarzenia doszło w momencie, kiedy kierujący scanią nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem A7 kierującemu, prawidłowo jadącemu citroenem. Policjanci zakończyli to zdarzenie mandatem dla kierującego scanią. Zatrzymali też dowód rejestracyjny od pojazdu citroen – tłumaczyła nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Auto przez ponad godzinę leżało na ulicy 3 Maja. Nieczynny był jeden pas ruchu. Obecnie utrudnienia się zakończyły. Samochód został odholowany.