Dachowanie ciężarówki na trasie S5 – węzeł w Pawłówku. Z samochodu wycieka paliwo

2025-08-29, 13:57 Damian Klich/Redakcja

Dachowanie samochodu ciężarowego na trasie S5 Do zdarzenia doszło na węźle Pawłówek pod Bydgoszczą. Kierowca auta odniósł obrażenia, konieczna była ewakuacja przez strażaków.

- Na zjeździe z węzła drogi S5 na ul Grunwaldzką, kierujący renault z naczepą nie dostosował prędkości do warunków drogowych i wpadł na skarpę. Mężczyzna został przewieziony na badania do szpitala. W tym miejscu musimy liczyć się z utrudnieniami. Jeden pas jest zablokowany. Policjanci zorganizowali ruch wahadłowy - mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Z uszkodzonej ciężarówki wycieka paliwo. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z JRG 2 Bydgoszcz usuwa wyciek.



Ostrzeżenie: na drogach regionu może być ślisko z powodu przelotnych opadów deszczu. Lokalnie mogą się zdarzyć burze. Zdejmijmy nogę z gazu.