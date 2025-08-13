Przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h. Trzech kierowców straciło prawo jazdy

2025-08-13, 15:39 Redakcja

Wszyscy kierowcy stracili prawo jazdy na trzy miesiące

Każdy z nich mocno przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Policjanci z Włocławka jednego dnia zatrzymali prawa jazdy trzem kierowcom i wlepili im wysokie mandaty.

Pierwszy kierowca został zatrzymany po godzinie 14:00 na ulicy Toruńskiej we Włocławku, gdzie policjanci zmierzyli prędkość poruszającego się audi. - Okazało się, że 59-latek miał na liczniku 107 km/h. Tym samym przekroczył on dozwoloną prędkość o 57 km/h w obszarze zabudowanym - relacjonuje mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.



Dwóch kolejnych kierowców przekroczyło znacznie dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym w miejscowości Śmiłowice (gmina Choceń). - Zmierzona przez mundurowych prędkość toyoty i forda wykazała, że pierwszy z kierujących jechał 106 km/h, a drugi z nich miał na liczniku 101 km/h. W miejscu, gdzie dokonano pomiaru obowiązywała ich „pięćdziesiątka” - przypomina policjant.



Wszyscy kierowcy stracili prawo jazdy na trzy miesiące, dostali też mandaty w wysokości 1500 złotych i po 13 punktów karnych.

