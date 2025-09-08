Jazda na zderzaku jest bardzo kosztowna. Trasa S5 kontrolowana przez bydgoskich policjantów [zdjęcia]

Bydgoscy policjanci mierzyli odległości między samochodami na drodze S5/fot: KMP w Bydgoszczy
Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy prowadzili działania kontrolne na drodze ekspresowej S5 w Lisim Ogonie. Policjanci korzystali z urządzenia do pomiaru odległości. Sprawdzali, czy kierujący stosują się do obowiązku zachowania bezpiecznego odstępu między pojazdami na trasie o dużym natężeniu ruchu.
Podczas działań, które odbyły się w czwartek (4 września) na drodze ekspresowej S5 w miejscowości Lisi Ogon, funkcjonariusze koncentrowali swoją uwagę na kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów dotyczących zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu.
Urządzenie umożliwiało dokładny pomiar odległości pomiędzy autami, a następnie przesłanie zdjęcia z wynikiem do patrolu znajdującego się na kolejnym odcinku drogi.
– Efektem działań było ujawnienie siedmiu przypadków zachowania zbyt małego odstępu między pojazdami. Sześciu kierujących ukarano mandatem karnym, a wobec jednego sporządzono wniosek o ukaranie do sądu – przedstawił sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Mundurowi przypominają, że zgodnie z przepisami na drogach szybkiego ruchu oraz na drogach krajowych bezpieczna odległość między pojazdami powinna wynosić co najmniej połowę aktualnej prędkości wyrażonej w metrach. Oznacza to, że jadąc z prędkością 100 km/h kierowca powinien zachować minimum 50 metrów odstępu od poprzedzającego pojazdu, a przy 120 km/h – 60 metrów.
